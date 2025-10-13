U Tuzli u toku radovi na više lokacija, završen put u Srednjoj Lipnici

U Tuzli su u toku radovi na više lokacija, a među posljednjim završenim projektima je asfaltiranje puta u Srednjoj Lipnici. Prema informacijama iz Gradske uprave, u ulici Srebrena Bosna, kod Hemijske škole, radovi su u završnoj fazi.

Radovi se trenutno izvode u više mjesnih zajednica, a plan je da se u narednom periodu nastavi s uređenjem ulica i putne infrastrukture širom grada. Cilj projekata je poboljšanje saobraćajne povezanosti i sigurnosti u lokalnim zajednicama.

Iz Gradske uprave poručuju da će aktivnosti biti nastavljene u skladu s planom i raspoloživim sredstvima, uz zahvalnost građanima na razumijevanju tokom izvođenja radova.