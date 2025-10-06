Uhapšene dvije osobe iz Sarajeva zbog razbojništva u Tuzli

Policijski službenici Odsjeka za borbu protiv organizovanog i kompjuterskog kriminaliteta Sektora kriminalističke policije Uprave policije MUP-a Tuzlanskog kantona identifikovali su i locirali osobe osumnjičene za razbojništvo u Tuzli, počinjeno 16. septembra ove godine.

Prema informacijama iz MUP-a TK, razbojništvo su počinila dva nepoznata muškarca u stanu u Tuzli, na štetu stranih državljanki. Nakon intenzivne istrage i prikupljanja operativnih saznanja, policija je došla do informacija o mogućim počiniocima – dvije osobe iz Sarajeva.

Na osnovu Naredbe Kantonalnog suda u Tuzli, u ranim jutarnjim satima 6. oktobra, pripadnici Sektora kriminalističke policije MUP-a TK, u saradnji s MUP-om Kantona Sarajevo, izvršili su pretrese na dvije lokacije u Sarajevu. Tokom pretresa su pronađene osobe i predmeti koji se mogu dovesti u vezu s ovim krivičnim djelom.

Pod nadzorom Kantonalnog tužilaštva Tuzlanskog kantona, uhapšeni su K.H. (2004) i A.P. (2005), oba iz Sarajeva. Nakon kriminalističke obrade, uz Izvještaj o počinjenom krivičnom djelu i prikupljene dokaze, bit će predati postupajućem tužiocu Tužilaštva Tuzlanskog kantona.