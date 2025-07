UIO BiH – Oporezivanje estetskih usluga i pojačane kontrolne aktivnosti

Uprava za indirektno oporezivanje (UIO) BiH obaviještava poreske obveznike da, u cilju unapređenja poštovanja propisa, razvija namjenske programe unapređenja poreske discipline za određene rizične oblasti.

Budući da je u BiH primjetan porast potražnje za uslugama estetske hirurgije i uljepšavanja, kao što su između ostalog usluge transplantacije kose, korekcije kapaka, ubrizgavanja botoksa i hijaluronskih filera, liposukcije, ugradnje silikonskih implantata, i sl., ciljani segment PDV kontrola u ovoj godini biće osobe koje pružaju pomenute usluge.

S obzirom na to da zakonima o zdravstvenoj zaštiti u BiH, estetski zahvati i uljepšavanje ljudskog tijela nije svrstano u preventivne, dijagnostičko-terapijske i rehabilitacione usluge koje su oslobođene od plaćanja PDV-a, to usluge estetske hirurgije i uljepšavanja podliježu oporezivanju PDV-om, bez obzira da li ih pružaju doktori medicine i da li se one pružaju u pravnim subjektima koji su u privatnom ili javnom vlasništvu.

– Analizom je utvrđeno da je u BiH povećan broj osoba koje se bave pružanjem usluga estetske hirurgije i uljepšavanja čiji je cilj korekcija estetskih nedostataka i uljepšavanje ljudskog tijela. Navedene osobe ostvaruju promete kojima prelaze propisani prag za obaveznu registraciju za PDV a nisu upisana u Jedinstveni registar obveznika indirektnih poreza UIO, niti su UIO podnosili zahtjev za registraciju za PDV, navodi se u saopćenju iz UIO BiH.

S tim u vezi, iz Uprave za indirektno oporezivanje pozivaju osobe koje nisu registrovane za PDV, a bave se pružanjem estetskih usluga, te po tom osnovu ostvaruju u jednoj kalendarskoj godini promet iznad 100.000 KM, da podnesu Upravi za indirektno oporezivanje zahtjev za registraciju po osnovu PDV-a.

Takođe, potrebno je i da PDV obveznici koji pružaju usluge estetskih zahvata još jednom pregledaju svoje knjigovodstvene evidencije i PDV prijave, te ukoliko nisu obračunavali PDV na predmetne usluge, otklone navedene nepravilnosti i podnesu izmijenjene PDV prijave prije početka najavljenih kontrolnih aktivnosti.