UKC Tuzla zapošljava nezdravstvene radnike

UKC Tuzla raspisala je javni oglas za prijem nezdravstvenih radnika u radni odnos na neodređeno vrijeme. Oglas obuhvata više pozicija u Sektoru za tehničke poslove, kao i u službama mašinstva, elektrotehnike i investicionog održavanja.

Na oglas se mogu prijaviti kandidati za sljedeća radna mjesta: dežurni električar, monter centralnog grijanja, vodoinstalater, mehaničar za rukovanje i održavanje sistema klimatizacije i ventilacije, zidar, keramičar, moler i automehaničar.

Svi poslovi vezani su za tehničko održavanje i podršku, a budući radnici radit će na osiguranju funkcionisanja sistema grijanja, klimatizacije, ventilacije, električne mreže i drugih tehničkih rješenja unutar Univerzitetskog kliničkog centra Tuzla.

Detaljan opis poslova, potrebni uslovi, kao i način apliciranja dostupni su u dokumentaciji koja je objavljena uz oglas na službenoj stranici Službe za zapošljavanje Tuzlanskog kantona.

https://szztk.ba/posao/33807/jzu-ukc-tuzla-javni-oglas-za-prijem-nezdravstvenih-radnika-u-radni-odnos-na-neodredjeno-vrijeme/?sfnsn=mo