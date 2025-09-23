Upis novih polaznika u Centru za zdravo i kreativno odrastanje

Ali Huremović
Upis novih polaznika u Centru za zdravo i kreativno odrastanje

Upis novih polaznika u Centru za zdravo i kreativno odrastanje počinje u oktobru 2025. godine, a drugi semestar starta 1. oktobra. Djeca predškolskog i školskog uzrasta od 4 do 15 godina mogu se upisati u kreativne studije, dok je studio violine posebno namijenjen mališanima od 6 do 9 godina.

Četvrtu godinu zaredom, najmlađe obrazuju i inspirišu vrhunski umjetnici i predavači koji kroz umjetnost i znanje pružaju prostor za razvoj dječije kreativnosti i talenata.

Roditelji i djeca mogu izabrati neki od sljedećih studija i prijaviti se direktno kod predavača:

  • Gluma – Vesna Kurtović (061/562-101)

  • Violina – Marija Milenković (065/087-704)

  • Klavir – Monika Tadić (062/637-724)

  • Gitara – Armin Ibrahimagić (060/334-1310)

  • Pjevanje – Jasminka Glinac (061/258-269)

  • Engleski jezik – Sandra Perić (061/655-479)

  • Ples – Džana Nuhić (062/252-232)

Za dodatne informacije dostupni su Viber kontakt 060/30-20-728 ili e-mail adresa [email protected]

Centar poziva roditelje da pruže djeci priliku da uče, stvaraju i rastu kroz umjetnost, jezik i pokret, uz podršku stručnjaka i umjetnika koji im pomažu da otkriju i razviju svoje potencijale.

