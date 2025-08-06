Upozorenje UN-a Izraelu na širenje vojnih operacija

Visoki zvaničnik Ujedinjenih nacija (UN) upozorio je da bi širenje izraelskih vojnih operacija unutar Gaze riskiralo “katastrofalne posljedice”, budući da je premijer Benjamin Netanyahu navodno razmatrao potpunu okupaciju palestinske teritorije.

– Proširenje rata riskiralo bi katastrofalne posljedice za milione Palestinaca i moglo bi dodatno ugroziti živote preostalih talaca u Gazii – izjavio je na sastanku Vijeća sigurnosti Miroslav Jenca, pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Evropu, centralnu Aziju i Ameriku.

– Ne postoji vojno rješenje za sukob u Gazi ili širi izraelsko-palestinski sukob – kazao je Jenca u utorak navečer po srednjoevropskom vremenu.

Netanyahu je, tokom posjete vojnom centru za obuku, rekao da je potrebno dovršiti poraz neprijatelja u Gazi, osloboditi sve izraelske taoce i osigurati da Gaza više ne predstavlja prijetnju Izraelu.

Tokom 22 mjeseca rata, izraelske snage opustošile su velike dijelove Pojasa Gaze, gdje su ponovljena upozorenja o gladi povećala pritisak na Netanyahuovu vladu da zaustavi borbe.

Govoreći uoči sastanka Vijeća sigurnosti o uslovima s kojima se suočavaju taoci u Gazi, izraelski ministar vanjskih poslova Gideon Saar kazao je da je došao u UN-u “kako bi pitanje talaca stavio u centar pažnje na svjetskoj pozornici”.

– Došao sam pozvati na trenutno i bezuslovno oslobađanje naših talaca – rekao je.

Pomoćnik generalnog sekretara UN-a za Evropu, centralnu Aziju i Ameriku Jenca pozvao je na “trenutno i bezuslovno oslobađanje svih talaca u Gazi”, a istovremeno je istakao nedovoljnu količinu pomoći koja trenutno ulazi u Gazu.

– Izrael i dalje ozbiljno ograničava ulazak humanitarne pomoći u Gazu, a pomoć kojoj je dopušten ulazak je krajnje neadekvatna. Glad je posvuda u Gazi, vidljiva na licima djece i u očaju roditelja koji riskiraju svoje živote kako bi došli do najosnovnijih potrepština – upozorio je Jenca, prenosi Reuters.