Upozorenje vozačima u TK: Mogući odroni na više putnih pravaca

Pojačan je promet i duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine.

Zbog učestalih odrona vozačima se skreće pažnja na više putnih pravaca, među kojima su Srebrenik–Šićki Brod, Ribnica–Banovići–Živinice, Simin Han–Ban Brdo, Jajce–Banja Luka, Bugojno–Kupres, Bradina–Konjic–Jablanica, Sarajevo–Foča i Rogatica–Višegrad.

U Hercegovini i jugozapadnoj Bosni pada kiša, dok se slabija magla zadržava na dionicama uz riječne tokove u centralnoj Bosni. Vozačima se savjetuje sporija i opreznija vožnja, posebno na dionicama koje prolaze kroz usjeke, zbog mogućih odrona, te da bez obzira na vremenske i saobraćajne uslove voze maksimalno oprezno i obavezno drže odstojanje između vozila, saopćeno je iz BIHAMK-a.

Na magistralnoj cesti Jablanica–Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen.

Pojačan je promet i duge su kolone vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Gradiška. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja za putnička vozila nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu ulaska i izlaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Granični prelaz Karakaj je od 2. decembra 2025. godine otvoren za sve kategorije vozila, dok je na graničnom prelazu Šepak zabranjen saobraćaj za sva teretna vozila.