Uprava policije MUP-a TK suspendovala policajce koji su podvodili maloljetnice

Uprava policije MUP-a Tuzlanskog kantona suspendovala je četiri pripadnika MUP-a koji su osumnjičeni da su vrbovali i podvodili djevojčice na području Tuzlanskog kantona, saznaje Raport.

Odluku o suspenziji potpisao je policijski komesar Dževad Korman. Rješenje je doneseno odmah po prijedlogu Tužilaštva TK da im se predloži jednomjesečni pritvor.

Podsjećemo, riječ je o uhapšenim policajcima Besimu Kopiću (51), Miralemu Haliloviću (46), Jasminu Modriću (30) i Dževadu Požegiću (55).

Kopić je načelnik policije u Kalesiji, a Halilović načelnik krim policije u Živinicama. Obojica su policajci s dugogodišnjim stažom.

Kako je ranije navedeno iz Tužilaštva TK oni su osumnjičeni da su u periodu od aprila 2024. do kraja jula 2025. godine vrbovali, navodili, prevozili na različite lokacije na području Kalesije, Živinica i Srebrenika, predavali drugim licima i skrivali dvije petnaestogodišnje djevojčice u svrhu iskorištavanja prostitucijom i drugim oblicima seksualnog iskorištavanja, te su i oni koristili njihove seksualne usluge koje su im plaćali.

Dio novca od seksualnih usluga, koje su djevojčice bile prisiljene imati sa drugim osobama, je uzimao prvoosumnjičeni Besim Kopić.

