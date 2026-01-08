Upravni odbor RK Sloboda podnio ostavku!

Kolektiv Rukometnog kluba Sloboda obavijestila je javnost i navijače da je aktuelni Upravni odbor podnio ostavku na svoje funkcije.

“Iza nas je period koji će ostati ubilježen kao jedna od najsvjetlijih tačaka u historiji tuzlanskog, ali i bosanskohercegovačkog sporta. Od 2018. godine, kada smo se ekspresno vratili u Premijer ligu Bosne i Hercegovine ostvarili smo rezultate na koje smo svi ponosni.” stoji u saopštenju.

Klub je u proteklom periodu bilježio značajne sportske uspjehe, uključujući titulu viceprvaka države, dvije osvojene titule Kupa Bosne i Hercegovine te višegodišnji kontinuitet u borbi za sam vrh domaćeg rukometa. Tuzlanski Mejdan u tom je periodu ugostio renomirane evropske protivnike poput Olympiacos i Winterthur, dok su pripremne utakmice igrane i protiv velikana kakav je Bešiktaš.

Poseban iskorak ostvaren je u sezoni 2023/2024, kada je klub izborio plasman u osminu finala EHF Europskog kupa i tako “prezimio” u Evropi, dok je omladinski pogon istovremeno godinama zadržavao dominantnu ulogu na domaćoj sceni, osvajajući titule prvaka i viceprvaka Bosne i Hercegovine.

“Ovom prilikom, kolektiv RK Sloboda želi iskazati najdublju zahvalnost Upravnom odboru na njihovom nemjerljivom doprinosu. Zahvaljujemo im se na ogromnoj energiji, ličnim žrtvama i profesionalizmu kojim su stabilizovali klub, vratili mu ugled i postavili visoke standarde u organizaciji sportskog kolektiva.” navode iz RK Sloboda.

U skorije vrijeme planirano je zasjedanje Skupštine kluba, na kojem će biti izabrani novi članovi Upravnog odbora, s ciljem očuvanja kontinuiteta rada, stabilnosti i dosadašnjih sportskih rezultata. Iz kluba poručuju da je prioritet nastavak razvoja i očuvanje pozicije koju Sloboda godinama ima u vrhu bh. rukometa.

Ujedno je upućen i javni poziv zainteresovanim privrednicima, sportskim radnicima i prijateljima kluba da se uključe u dalji rad i podršku, kako bi se nastavila uspješna sportska priča i osigurala dugoročna stabilnost tuzlanskog rukometa.