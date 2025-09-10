Ustavni sud BiH stavio van snage zaključke NSRS o mandatu Milorada Dodika

Ustavni sud Bosne i Hercegovine danas je donio odluku kojom se usvaja zahtjev za donošenje privremene mjere u predmetu broj U-28/25, a koji su podnijela četrnaest članova Predstavničkog doma Parlamentarne skupštine BiH. Radi se o sporu između Bosne i Hercegovine i entiteta Republika Srpska, pokrenutom povodom zaključaka Narodne skupštine RS u vezi sa odlukom Centralne izborne komisije BiH o prestanku mandata predsjedniku RS Miloradu Dodiku.

„Odlukom o privremenoj mjeri Ustavni sud je privremeno stavio van snage tač. 6, 7. i 8. Zaključaka Narodne skupštine RS povodom Informacije u vezi s odlukom CIKBiH o prestanku mandata predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku, a koje je Narodna skupština RS usvojila na 24. posebnoj sjednici održanoj 22. augusta 2025. godine,“ navedeno je u saopćenju.

Sud je dodatno odlučio da se, do donošenja konačne odluke o ustavnosti, privremeno stavljaju van snage svi akti doneseni na osnovu spornih zaključaka, te da se zabranjuje svim zakonodavnim, izvršnim i sudskim institucijama u Republici Srpskoj, kao i službenim i odgovornim licima u tim institucijama ili lokalnoj samoupravi, da preduzimaju bilo kakve radnje na osnovu osporenih tačaka.

„Ustavni sud podsjeća da odluka o privremenoj mjeri ni u kojem slučaju ne prejudicira odluku o dopustivosti odnosno meritumu podnesenog zahtjeva,“ naglašeno je iz Ustavnog suda BiH.

Odluku je donio predsjednik Ustavnog suda BiH, Mirsad Ćeman, u skladu sa članom 64. stav (2) Pravila Suda.