Usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta Grada Tuzle za prvih šest mjeseci 2025.

Danas je održana deseta redovna sjednica Gradskog vijeća Tuzle na kojoj je, između ostalog, usvojen Izvještaj o izvršenju Budžeta za prvih šest mjeseci 2025. godine. Prema riječima Snežane Divković, iz Službe za budžet i finansije, prihodi i rashodi ostvareni su u nešto manjem iznosu u odnosu na plan, jer je Grad Tuzla ovu godinu započeo s odlukom o privremenom finansiranju, a budžet je usvojen tek u martu. Plan javnih nabavki donesen je krajem marta, zbog čega nije došlo do izvršenja rashoda u većem iznosu.

Na sjednici su vijećnici razmatrali i druge izvještaje, odluke i analize koje se odnose na finansijska, infrastrukturna, kulturna i ekološka pitanja važna za razvoj Tuzle.