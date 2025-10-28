Usvojen Nacrt Budžeta Grada Tuzla za 2026. godinu

“Moram istaći da je budžet koji je predložen Gradskom vijeću u obliku nacrta inkluzivan, razvojni, komunalni i socijalni. Obuhvatili smo sve kategorije stanovništva, privredne subjekte, posebno mlade poduzetnike, žensko poduzetništvo, razvoj poduzetničkih ideja, pa do socijalnih kategorija, ranjivih grupa, ratnih vojnih invalida i boračke populacije. Kroz inkluziju i uključivanje ranjivih kategorija, kroz obezbjeđenje prvog zaposlenja, dakle radnih mjesta, te uklanjanje barijera za ulazak u zgrade, odnosno izgradnju komunalne infrastrukture koja pogoduje osobama s poteškoćama u kretanju, omogućavamo da koriste i trotoare i ceste.” – istakao je Zijad Lugavić, gradonačelnik Tuzle.

Gradonačelnik Tuzle izjavio je da će u narednom periodu fokus Gradske uprave biti na dodatnom unapređenju kvaliteta života svih građanki i građana, uz poseban naglasak na razvoj privrede, otvaranje novih radnih mjesta i jačanje saradnje s nevladinim sektorom.

Istakao je da ga raduje veliki broj pozitivnih komentara na budžet za 2025. godinu, kao i na nacrt budžeta za 2026. godinu, te dodao da su pohvale upućene i službama Gradske uprave, Razvojnoj agenciji Grada Tuzle i njegovom timu.

„To nam daje dodatni motiv da radimo još više i još bolje, u interesu svih građanki i građana, ali i privrednih subjekata i organizacija civilnog društva, kako bismo otvorili još veći broj radnih mjesta i dodatno unaprijedili kvalitet života u Tuzli“, dodao je Lugavić.

Najavio je da sada slijedi faza javne rasprave o nacrtu budžeta za 2026. godinu, te pozvao građanke i građane, nevladine organizacije i privredne subjekte da u narednih 20 dana aktivno učestvuju u procesu.

„Pozivam sve da dostave svoje prijedloge, ideje i projekte koje bi voljeli vidjeti realizovane u 2026. godini. Sve konstruktivne sugestije biće razmotrene i, u skladu s raspoloživim sredstvima, uključene u konačni budžet. Naš cilj je da budžet za 2026. godinu, kao i prethodnih godina, u što većoj mjeri odražava stvarne potrebe građanki i građana Tuzle“, poručio je gradonačelnik Tuzle, dodavši da očekuje da će uposlenici Gradske uprave uložiti maksimalan trud u analizu diskusija i prijedloga pristiglih tokom javne rasprave.