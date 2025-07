Usvojeno, poskupljuje struja

Kako je i bilo predloženo, na sjednici FERK-a, danas je usvojeno. Od 1.septebmra poskupljuje struja za potrošače u Federaciji BiH koji se snabdijevaju putem sistema Elektroprivrede. Takođe se uvode i blok tarife.

Prema novom obračunu unutar 30 dana obračunavat će se 3 blok tarife za kupce iz kategorije potrošnje domaćinstva i to (ukupna cijena struje sa mrežarinom):

Zelena tarifa za kupce koji potroše 0–350 kWh (uključujući 350 kWh), Plava tarifa za kupce koji potroše: više od 350–1.000 kWh (uključujući 1.000 kWh), Crvena tarifa za one koji potroše više od 1.000 kWh unutar 30 dana.

Za svaku od navedenih tarifa pravit će se obračun i to po sljedećim cijenama:

Zelena tarifa za jednotarifna brojila 15,90 feninga po kilovatu

Zelena tarifa za dvotarifna brojila, skupa: 19,88 odnosno jeftina 9,44 feninga po kilovatu Plava tarifa za jednotarifna brojila 16,20 feninga po kilovatu

Plava tarifa za dvotarifna brojila, skupa: 20,25 odnosno jeftina 10,12 feninga po kilovatu Crvena tarifa za jednotarifna brojila 16,50 feninga po kilovatu

Crvena tarifa za dvotarifna brojila, skupa: 20,63 odnosno jeftina 10,31 feninga po kilovatu

Na ove cijene dodaje se PDV 17% i naknada za održavanje brojila i naknada za obnovljive izvore energije.

Trenutna cijena električne energije za domaćinstva sa jednotarifnim brojilom iznosi 15 feninga po kilovatu, dok za one koji imaju dvotarifno brojilo cijena tzv. Skupe struje trenutno iznosi 18,75 feninga po kilovatu dok tzv jeftina struja košta 9,37 feninga po kilovatu.

Oni kupci koji budu trošili do 350 kilovata el.energije mjesečno, a imaju jednotarifno brojilo, umjesto dosadašnjih 15 feninga, plaćat će 15,90 feninga.

Kupci koji budu trošili do 1000 kilovata el.energije mjesečno, a imaju jednotarifno brojilo, umjesto dosadašnjih 15 feninga, plaćat će 15,90 feninga za potrošnju do 350 kilovata, dok će kilovate od 351 do 1000 plaćati po cijeni 16,20 fininga.

Kupci koji budu trošili preko 1000 kilovata el.energije mjesečno, a imaju jednotarifno brojilo, umjesto dosadašnjih 15 feninga, plaćat će 15,90 feninga za potrošnju do 350 kilovata, za potrošnju od 351 do 1000 plaćati će po cijeni 16,20 fininga, dok će svaki kilovat preko 1000 plaćati po cijeni 16,5 feninga po kilovatu.