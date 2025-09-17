Utvrđena lista: Pomoć za 1.695 korisnika u niskoakumulativnim djelatnostima

Arnela Šiljković - Bojić
vlada fbih
Foto: Vlada FBiH (Arhiva)

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je danas na telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog zavoda za zapošljavanje, donijela Odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika finansijske pomoći niskoakumulativnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za juli ove godine.

Odlukom je utvrđen i iznos dodijeljenih sredstava po Uredbi o mjerama finansijske pomoći niskoakukumativnim djelatnostima u Federaciji BiH s ciljem održavanja postojećih radnih mjesta za 2025. godinu.

Sredstva za realizaciju ove odluke u iznosu od 287.600 KM osigurana su u Finansijskom planu Federalnog zavoda za zapošljavanje za ovu godinu i dodjeljuju se za 1.695 korisnika, od čega je 1.395 za juli, a 300 po prigovorima za juni 2025. godine. Sredstva u iznosu od 58.000 KM odnose se na juni ove godine.

Lista korisnika finansijske pomoći bit će objavljena na web stranicama Vlade Federacije BiH i Federalnog zavoda za zapošljavanja.

Transfer sredstava finansijske pomoći na transakcijske račune korisnika izvršit će Federalni zavod za zapošljavanje, putem Union banke d.d. Sarajevo. Za realizaciju ove odluke zadužuju se Federalni zavod za zapošljavanje, Porezna uprava FBiH i Union banka d.d. Sarajevo, svako u okviru svoje nadležnosti i obaveza u skladu sa Uredbom.

Kako je obrazloženo, razlog za donošenje ove odluke je realizacija Uredbe koja za cilj ima održivost, očuvanje postojećih radnih mjesta i osiguranje podrške likvidnosti za 2025. godinu za niskoakumulativne djelatnosti, saopćeno je iz Ureda Vlade FBiH za odnose s javnošću.

