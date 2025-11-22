Važan duel u Mejdanu: Košarkaši Slobode dočekuje Slaviju 1996

Košarkaši ekipa Sloboda Energoinvest i Slavija 1996 odmjerit će snage u okviru sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine. Dvorana Mejdan ugostiti će susret dvije ekipe iz gornjeg doma tabele domaćeg prvenstva koje mogu biti zadovoljne do sada prikazanim u novoj sezoni. Slavija 1996 trenutno se nalazi na šestom mjestu, dok Sloboda Energoinvest zauzima peto mjesto sa utakmicom manje.

Tuzlaci su u odličnoj formi kada je u pitanju Prvenstvo Bosne i Hercegovine. U pet odigranih ligaških susreta ubilježili su četiri pobjede i jedan poraz nakon produžetka, a trenutno bilježe niz od dva uzastopna trijumfa. Kada je riječ o ekipi Slavije, njihov pobjednički niz prekinula je ekipa Studenta u Aleksandrovcu, ali su odmah nakon toga upisali novu ubjedljivu pobjedu nad ekipom Goražda pred svojom publikom.

Utakmicu u Mejdanu najavili su trener Trbić i prvotimac Glogovac. “Pred nama je fizički jako zahtjevna utakmica. Dolazi tim koji izuzetno dobro, napravljeni su da igraju fizički jake utakmice i toga smo svjesni. Trenutno imamo nešto kraći roster, ponajviše zbog bolesti, tako da očekujem da neće biti nimalo lako. Spremali smo se maksimalno, mi sutra imamo ulogu favorita i želimo to opravdati bez obzira na sastav u kojem izađemo. Ovo je tim koji mora, čak i u teškim uslovima, pružiti maksimum i pobjeđivati”, rekao je Trbić.

“Što se nas tiče, mi smo proteklu sedmicu iskoristili da se oporavimo od nešto gušćeg rasporeda koji smo imali u određenom periodu ranije, a ujedno i da se spremimo za utakmicu koja nas očekuje sutra. Slavija je odlična i dobro vođena ekipa, sigurno je da će dati sve od sebe da odigraju kvalitetno i ostvare pobjedu u Mejdanu, a na nama je da ih u tome spriječimo. Pokušat ćemo uspostaviti svoju igru, ispoštovati dogovoreno i nadam se na kraju obradovati naše navijače”, izjavio je Glogovac.

Utakmica sedmog kola Prvenstva Bosne i Hercegovine između ekipa Sloboda Energoinvest i Slavija 1996 Istočno Sarajevo na rasporedu je danas, 22. novembra 2025. godine, sa početkom od 19 sati u velikoj dvorani sportskog centra “Mejdan” u Tuzli. Ulaznice za utakmicu Sloboda Energoinvest i Slaavija 1996 po cijeni od 5 KM možete kupiti u klupskim prostorijama na Kapiji radnim danom u periodu od 10 do 14 sati. Također, ulaznice možete nabaviti u sljedećim gradskim kafićima: Galerija na Slatini, Zona na Pazaru, Community na Bulevaru i Kinđe u TC Sjenjak ili po dolasku u Mejdan prije početka susreta.