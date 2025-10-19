Večeras svečano zatvaranje 64. Sarajevskih dana poezije

Svečano zatvaranje 64. Sarajevskih dana poezije bit će upriličeno večeras prigodnim programom u JU Centar kulture i mladih općine Centar.

Ovogodišnje festivalsko izdanje bit će zatvoreno Međunarodnom književnom večeri u kojoj će sudjelovati Asmir Kujović (BiH), Olja Runjić (Hrvatska), Mirko Božić (BiH), Faiz Softić (BiH/ Luxemburg), Muhidin Šarić (BiH), Dragan Jovanović Danilov (Srbija) Nermin Šehić (BiH), Šimo Ešić (BiH).

Voditelj Svečanog zatvaranja programa bit će novinar i filmski kritičar, Dževdet Tuzlić.

U muzičkom dijelu programa sudjelovat će Duo “Anselia” koji čine Ana-Maria Pilj, viola i Selma Teskeredžić-Krkbešević, klavir, magistrice muzičkih umjetnosti.

Ovogodišnje izdanje festivala od 15. do 19. oktobra obilježeno je učešćem više od 40 autora iz Bosne i Hercegovine, regiona i Evropske unije u dvanaest književnih programa, čime se potvrđuje međunarodni značaj i kontinuirana otvorenost festivala prema savremenim književnim tokovima i interkulturnom dijalogu.

Poseban značaj 64. festivala ogleda se u činjenici da organizator događaja Društvo pisaca u Bosni i Hercegovini ove godine obilježava 80 godina postojanja, što predstavlja važan jubilej ne samo za Društvo pisaca u BiH, nego i za kompletnu književnu scenu u Bosni i Hercegovini i šire.

Manifestaciju su podržali Federalno ministarstvo kulture i sporta, Ministarstvo kulture i sporta Kantona Sarajevo, Grad Sarajevo i Općina Novi Grad Sarajevo, saopćeno je iz Društva piaca BiH.