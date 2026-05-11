Veliko nevrijeme uskoro stiže i u Hrvatsku

Nevrijeme iz BiH stiže i u Hrvatsku: U Hrvatskoj je izdato narandžasto upozorenje za osječku regiju zbog mogućnosti jačeg grmljavinskog nevremena.

Državni hidrometeorološki zavod upozorio je da se na tom području očekuju lokalno izraženiji pljuskovi, olujni udari vjetra, tuča i obilnija kiša. Moguća su oštećenja na imovini i drveću, kao i lokalne bujične poplave.

Žuti meteoalarm na snazi je za zagrebačku, karlovačku i riječku regiju. U tim dijelovima Hrvatske očekuju se mjestimično jači pljuskovi praćeni grmljavinom, uz umjeren do jak jugozapadni vjetar. Građanima se savjetuje oprez, posebno u saobraćaju i na otvorenom prostoru.

Upozorenje je izdato i za utorak, kada se na području Velebitskog kanala očekuje jaka, ponegdje i vrlo jaka bura, s udarima vjetra od 65 do 120 kilometara na sat.

Prema prognozi DHMZ-a, ponedjeljak će obilježiti promjenljivo oblačno vrijeme sa sunčanim periodima, ali i kišom, posebno u drugom dijelu dana. Lokalno su mogući izraženiji pljuskovi s grmljavinom. Najviša dnevna temperatura kretat će se između 20 i 25 stepeni, dok će u gorju biti nešto svježije.