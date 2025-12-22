/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 22. decembar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 22. decembar:

Dom naroda PSBiH sutra bi na hitnoj sjednici trebao razmatrati zakone o VSTV-u BiH i Sudu BiH, po skraćenom postupku i u prvom čitanju.

Zajednička komisija PSBiH nije usvojila Izvještaj o radu Vijeća ministara BiH za 2024. godinu, ali je zatražila da se zakon o tržištu električne energije uvrsti na dnevni red hitne sjednice Doma naroda.

Federalno ministarstvo poljoprivrede podržalo je 101 mladog poljoprivrednika sa ukupno 4,75 miliona KM kroz mjeru pokretanja poslovanja.

Uprava policije MUP-a TK promovisala je 99 kadeta u čin policajca nakon završene obuke na Policijskoj akademiji FMUP-a.

U akciji „CEKIN“ UIO je na području Tuzle oduzela zlato vrijedno oko 227 hiljada KM zbog sumnje na nezakonit uvoz.

Vlada TK utvrdila je Prijedlog budžeta za 2026. godinu u iznosu od skoro 952 miliona KM, uz više od 225 miliona KM planiranih za razvojne projekte.

JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla 2025. godinu završava bez redukcija vode i sa značajnim ulaganjima u mrežu.

Među najčitanijim vijestima na rtvslon.ba izdvojile su se teme o promociji policajaca, rastu cijena zlata i humanim akcijama u Tuzli.

Košarkaši Slobode u ABA 2 ligi dočekuju ekipu Primorja, uz poruku da je podrška domaće publike ključna.