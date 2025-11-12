/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. novembar

Ali Huremović
U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo:

Visoka delegacija Evropske unije posjetila je Tuzlanski kanton i prisustvovala potpisivanju ugovora o dodjeli grant sredstava s EBRD-om za projekte energetske efikasnosti.

U akciji „NID“ uhapšene su tri osobe zbog trgovine ljudima i iskorištavanja maloljetnika, dok je u akciji „Štek“ oduzeta roba vrijedna 450 hiljada maraka.

U fokusu je i problem domova za starije u TK koji još ne ispunjavaju propisane uslove, te situacija u Koksari Lukavac, gdje prijeti stečaj i gubitak 200 radnih mjesta.

Donosimo i pregled cijena peleta, najavu Tuzlanskih pozorišnih dana u Narodnom pozorištu Tuzla te sportske vijesti o košarkaškoj utakmici Slobode.

