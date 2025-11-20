/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 20.11.

Jasmina Ibrahimović
Jasmina Ibrahimović

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 20.11.

Uprava policije MUP-a TK saopćila je prve nalaze istrage o razbojništvu u Kalesiji, gdje je oružana pljačka prerasla u pucnjavu na policiju, potjeru i smrt jednog osumnjičenog.

Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio je apelaciju Nebojše Vukanovića kojom je tražio zabranu Miloradu Dodiku da obavlja funkciju predsjednika SNSD-a, ocijenivši da apelant nije dokazao povredu bilo kojeg ustavnog prava.

Federalno ministarstvo rada i socijalne politike podsjetilo je da je 25. novembar Dan državnosti BiH i neradni dan u Federaciji BiH, te da zakon ne predviđa prenošenje obilježavanja na drugi datum.

U Bosanskom kulturnom centru Tuzla održan je besplatan koncert povodom Međunarodnog dana djeteta, uz učešće UMU “Cantus Ars”, MOC “Lege Artis”, BKC-a TK, dječijeg hora “Lege Artis” i predškolskih ustanova.

Kompanija Telemach BH donirala je didaktičku opremu Centru za psihofizičke i govorne poteškoće Doma zdravlja Tuzla, s ciljem unapređenja rada s djecom i jačanja njihovih komunikacijskih i socijalnih vještina.

Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine u polufinalu baraža za Svjetsko prvenstvo igraće protiv Velsa, a u eventualnom finalu 31. marta mogla bi se sastati s Italijom ili Sjevernom Irskom, uz prednost domaćeg terena.

