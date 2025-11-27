/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 27. novembar

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

Produženje pritvora u slučaju trgovine ljudima

Sud razmatrao prijedloge Tužilaštva za osam osumnjičenih policijskih službenika i civila iz TK. Odluka će biti objavljena nakon izrade rješenja.

Hapšenje u Kalesiji

U nastavku istrage o razbojništvu uhapšen V. G. iz Osmaka. Potraga za eventualnim pomagačima se nastavlja.

Saradnja Tuzle i Ujedinjenog Kraljevstva

Gradonačelnik Lugavić i ambasador Reilly razgovarali o strateškim projektima, digitalnim uslugama i zelenoj tranziciji.

49 godina Univerziteta u Tuzli

Najavljeni sportski, kulturni i akademski događaji tokom decembra.

Osnivanje Instituta za društvena i religijska istraživanja

Vlada TK i Islamska zajednica potpisale sporazum o formiranju nove ustanove u Tuzli.

Prijedlog za povećanje minimalnih plata

Sindikati predložili: 1.200 KM za osnovnu, 1.400 KM za srednju i 1.600 KM za visoku stručnu spremu.

Protest zaposlenika BHRT-a

Upućen set zahtjeva državnim institucijama za stabilizaciju javnog servisa.

Besplatna projekcija u BKC-u

Sutra film „Jojo Rabbit“ u organizaciji Udruženja „Mladi Tuzle“ i Savremeno–umjetničke škole.

Na današnji dan – „Kocka, kocka, kockica“

Obilježene 51 godina od emitovanja prve epizode kultne emisije.

Sport: večeras Turska – BiH

Zmajevi otvaraju kvalifikacije za Svjetsko prvenstvo, debi selektora Gjergje.

FIFA pokrenula postupak protiv NS BiH

Predložena kazna zbog pirotehnike: 141.000 švicarskih franaka.