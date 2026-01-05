/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 5. januar

Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 5. januar:

Peti januar obilježila su upozorenja Federalnog hidrometeorološkog zavoda i Civilne zaštite na povećan rizik od poplava, bujica i klizišta na slivu rijeke Neretve zbog obilnih padavina i topljenja snijega.

Obilne snježne padavine širom Bosne i Hercegovine uzrokovale su otežano odvijanje saobraćaja, zastoje na cestama i apel nadležnih službi vozačima na oprez i korištenje zimske opreme.

U Tuzlanskom kantonu proglašeno je vanredno stanje zbog snijega, uz prekide u snabdijevanju električnom energijom, probleme u vodosnabdijevanju i otežan rad elektromonterskih ekipa na terenu.

Građani mjesne zajednice Simin Han održali su proteste zbog dugotrajnih prekida u isporuci električne energije, a 16 vijećnika predalo je zahtjev za sazivanje vanredne sjednice Gradskog vijeća Tuzla.

Zbog snijega su zabilježene i privremene izmjene u radu pojedinih ambulanti Doma zdravlja Tuzla, dok su građani upućeni na alternativne zdravstvene objekte.

Snježne padavine izazvale su gužve, saobraćajne nezgode i obaranje stabala na više putnih pravaca u Tuzli, a komunalne službe su kontinuirano radile na čišćenju i posipanju cesta.

Iz JKP Vodovod i kanalizacija Tuzla saopćeno je da prekidi u vodosnabdijevanju nisu posljedica pucanja cijevi, već nestanka električne energije i zastoja pumpi.

Inspekcija Grada Tuzla podsjetila je građane i pravna lica na zakonsku obavezu uklanjanja snijega i leda sa trotoara, krovova i prilaza, uz upozorenje na moguće kazne.

Tokom dana otvorena je i nova šalter-sala MUP-a Tuzlanskog kantona u Tuzli za preuzimanje ličnih dokumenata, s ciljem smanjenja gužvi i brže usluge građanima.