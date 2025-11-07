/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:
Broj preminulih u požaru u Domu penzionera Tuzla porastao na 13, a Grad Tuzla preuzima troškove sahrana i dženaza.
Ministarstvo zdravstva i nadležne institucije najavljuju provjere sigurnosti u ustanovama za smještaj starijih osoba.
U Osnovnoj školi Sapna intervenisala policija nakon prijetnji zaposlenika učenicima.
Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća Tuzla zatražila uključivanje državnih institucija u istragu slučaja trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnica.
Ispunjeni svi uvjeti za otvaranje stečaja u Koksari Lukavac, a četvrtina radnika ostat će bez posla.
Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.
Na današnji dan 1946. godine završena je izgradnja pruge Brčko–Banovići.
Sportski pregled: FK Sloboda dočekuje Vitez, RK Sloboda gostuje Bosni Visoko.