/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

Broj preminulih u požaru u Domu penzionera Tuzla porastao na 13, a Grad Tuzla preuzima troškove sahrana i dženaza.

Ministarstvo zdravstva i nadležne institucije najavljuju provjere sigurnosti u ustanovama za smještaj starijih osoba.

U Osnovnoj školi Sapna intervenisala policija nakon prijetnji zaposlenika učenicima.

Komisija za ljudska prava Gradskog vijeća Tuzla zatražila uključivanje državnih institucija u istragu slučaja trgovine ljudima i seksualnog iskorištavanja maloljetnica.

Ispunjeni svi uvjeti za otvaranje stečaja u Koksari Lukavac, a četvrtina radnika ostat će bez posla.

Sutra počinje izborna kampanja za prijevremene izbore za predsjednika Republike Srpske.

Na današnji dan 1946. godine završena je izgradnja pruge Brčko–Banovići.

Sportski pregled: FK Sloboda dočekuje Vitez, RK Sloboda gostuje Bosni Visoko.