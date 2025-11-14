/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

• Preminula još dva pacijenta povrijeđena u požaru u Domu penzionera

Broj žrtava porastao je na 15, a u UKC-u Tuzla i dalje je zbrinuto pet pacijenata.

• Utvrđen uzrok požara

Tužilaštvo TK potvrdilo je nalaz vještaka – požar je izazvao kratki spoj na kablu radioprijemnika.

• Program prenosa znanja iz dijaspore u UKC-u Tuzla

U posjeti je prof. dr. Eldin Karaiković iz SAD-a, koji će izvesti složene zahvate i obučiti domaće ljekare.

• Besplatni pregledi u Solani povodom Svjetskog dana dijabetesa

Građani su obavili preventivna mjerenja šećera i krvnog pritiska.

• Identifikovani posmrtni ostaci pet žrtava rata

Žrtve ubijene u Rogatici, Bratuncu i Srebrenici identifikovane su u Komemorativnom centru Tuzla.

• Koalicija “Pod lupom”: Nedosljednosti u sankcionisanju izbornih nepravilnosti

• Federalna ministrica Pozder potpisala ugovore za unapređenje monitoringa kvalitete zraka

Vrijednost nabavki prelazi 2,1 milion KM.

• Najavljen plan akcija darivanja krvi u narednoj sedmici

• Na Trgu slobode otvorena izložba Ahmeta Bajrića Blicka

• Sportske vijesti:

– Rukometaši Slobode sutra dočekuju Maglaj.

– BiH pred ključnim mečem kvalifikacija protiv Rumunije.