/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:
• Preminula još dva pacijenta povrijeđena u požaru u Domu penzionera
Broj žrtava porastao je na 15, a u UKC-u Tuzla i dalje je zbrinuto pet pacijenata.
• Utvrđen uzrok požara
Tužilaštvo TK potvrdilo je nalaz vještaka – požar je izazvao kratki spoj na kablu radioprijemnika.
• Program prenosa znanja iz dijaspore u UKC-u Tuzla
U posjeti je prof. dr. Eldin Karaiković iz SAD-a, koji će izvesti složene zahvate i obučiti domaće ljekare.
• Besplatni pregledi u Solani povodom Svjetskog dana dijabetesa
Građani su obavili preventivna mjerenja šećera i krvnog pritiska.
• Identifikovani posmrtni ostaci pet žrtava rata
Žrtve ubijene u Rogatici, Bratuncu i Srebrenici identifikovane su u Komemorativnom centru Tuzla.
• Koalicija “Pod lupom”: Nedosljednosti u sankcionisanju izbornih nepravilnosti
• Federalna ministrica Pozder potpisala ugovore za unapređenje monitoringa kvalitete zraka
Vrijednost nabavki prelazi 2,1 milion KM.
• Najavljen plan akcija darivanja krvi u narednoj sedmici
• Na Trgu slobode otvorena izložba Ahmeta Bajrića Blicka
• Sportske vijesti:
– Rukometaši Slobode sutra dočekuju Maglaj.
– BiH pred ključnim mečem kvalifikacija protiv Rumunije.