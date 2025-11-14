/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju Dnevnika Crno i bijelo izdvajamo:

• Preminula još dva pacijenta povrijeđena u požaru u Domu penzionera
Broj žrtava porastao je na 15, a u UKC-u Tuzla i dalje je zbrinuto pet pacijenata.

• Utvrđen uzrok požara
Tužilaštvo TK potvrdilo je nalaz vještaka – požar je izazvao kratki spoj na kablu radioprijemnika.

• Program prenosa znanja iz dijaspore u UKC-u Tuzla
U posjeti je prof. dr. Eldin Karaiković iz SAD-a, koji će izvesti složene zahvate i obučiti domaće ljekare.

• Besplatni pregledi u Solani povodom Svjetskog dana dijabetesa
Građani su obavili preventivna mjerenja šećera i krvnog pritiska.

• Identifikovani posmrtni ostaci pet žrtava rata
Žrtve ubijene u Rogatici, Bratuncu i Srebrenici identifikovane su u Komemorativnom centru Tuzla.

• Koalicija “Pod lupom”: Nedosljednosti u sankcionisanju izbornih nepravilnosti

• Federalna ministrica Pozder potpisala ugovore za unapređenje monitoringa kvalitete zraka
Vrijednost nabavki prelazi 2,1 milion KM.

• Najavljen plan akcija darivanja krvi u narednoj sedmici

• Na Trgu slobode otvorena izložba Ahmeta Bajrića Blicka

• Sportske vijesti:
– Rukometaši Slobode sutra dočekuju Maglaj.
– BiH pred ključnim mečem kvalifikacija protiv Rumunije.

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 13. novembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 12. novembar

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Dan nakon tragedije u Tuzli

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovu srijedu

Vijesti

Nabavljena oprema za modernizaciju monitoringa zraka u FBiH

Vijesti

BiH među rijetkim državama u Evropi koje prepoznaju femicid u zakonu

Istaknuto

Zona toplifikacije Šići: Počinje postupak za uvođenje daljinskog grijanja

Tuzla i TK

U Tuzli identifikovani posmrtni ostaci pet žrtava proteklog rata bošnjačke nacionalnosti

Sport

Sloboda sutra dočekuje Maglaj, igrači najavljuju borbu i povratak na pobjednički ritam

Učitati više

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]