/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili ovaj petak

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo najvažnije vijesti dana:

Kantonalno tužilaštvo Tuzlanskog kantona podnijelo je prijedlog za određivanje pritvora za osam osoba osumnjičenih za trgovinu ljudima i seksualno iskorištavanje maloljetnica, među kojima su i četiri policijska službenika Uprave policije MUP-a TK.

Na navode koji su se pojavili u javnosti reagovao je Dom za djecu bez roditeljskog staranja Tuzla, izražavajući ogorčenje zbog netačnih tvrdnji u pojedinim medijima.

Na društvenim mrežama najavljena je protestna šetnja građana Tuzle zakazana za nedjelju, 2. novembra, s ciljem traženja odgovornosti u povodu aktuelnog slučaja trgovine ljudima.

Vijeće sigurnosti Ujedinjenih nacija produžilo je mandat EUFOR-a u Bosni i Hercegovini do novembra 2026. godine, potvrđujući podršku teritorijalnom integritetu BiH.

Dom naroda Parlamenta FBiH usvojio je Strategiju za unapređenje prava i položaja osoba s invaliditetom za period 2025–2030, dok je federalni ministar Adnan Delić potvrdio da minimalna penzija od 700 maraka stupa na snagu 2026. godine.

U Tuzli je otvorena izložba „Odučavanje od Dajtona“, a u BKC-u obilježeno 100 godina od rođenja Derviša Sušića uz dodjelu priznanja Miralemu Zupčeviću za životno djelo.

Poljoprivredni sajam u Breškama okupio je brojne izlagače i posjetitelje, a fudbalerke ŽFK „Sloboda 2024“ Tuzla u nedjelju gostuju u Posušju.