Ali Huremović
U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo najvažnije vijesti dana:

U akciji MUP-a Tuzlanskog kantona uhapšeno je više osoba, među kojima i policijski službenici, a slučaj je povezan s maloljetničkom prostitucijom. Vlada TK razriješila je Miralema Halilovića dužnosti predsjednika Radne grupe za borbu protiv korupcije.

Dva smrtna slučaja zabilježena su u Tuzlanskom kantonu, u Tuzli i Gračanici, gdje su dvije osobe stradale u liftovima.

Koksara Lukavac suočava se s najtežim periodom u svojoj historiji i postupkom za otvaranje stečaja zbog dugovanja većih od 500 miliona KM.

U Pedagoškom zavodu TK održana je obuka za direktore osnovnih i srednjih škola, dok je na UKC-u Tuzla obilježen Dan borbe protiv karcinoma dojke.

U sportu, večeras na Tušnju Sloboda dočekuje Željezničar u okviru Kupa BiH, a teniserka Tea Kovačević odbranila je titulu na Mastersu Monte Carlo.

Dnevnik Crno i bijelo možete pratiti svakim radnim danom u 18 i 30 na RTV Slon.

