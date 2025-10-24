/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj petak?

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo najvažnije vijesti dana:

Vlada Federacije BiH ograničila je cijenu peleta na 480 KM po toni do 1. decembra, najavljeno je povećanje minimalne penzije na 700 KM, a dvojica državljana Mađarske protjerana su zbog nezakonitih aktivnosti na području Banovića.

Donosimo i zanimljivu priču o parnim lokomotivama koje u Tuzlanskom kantonu i dalje privlače turiste iz cijelog svijeta, kao i najavu 1. Festivala filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025. te detalje o predstojećem Tuzlanskom maratonu.

U sportskom dijelu – najava utakmice FK Sloboda, a u informativnom segmentu podsjećamo na prelazak na zimsko računanje vremena.

