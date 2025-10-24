/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj petak?

Ali Huremović
/VIDEO/ Crno i bijelo: Šta je obilježilo ovaj petak?

U večerašnjem izdanju dnevnika Crno i bijelo donosimo najvažnije vijesti dana:

Vlada Federacije BiH ograničila je cijenu peleta na 480 KM po toni do 1. decembra, najavljeno je povećanje minimalne penzije na 700 KM, a dvojica državljana Mađarske protjerana su zbog nezakonitih aktivnosti na području Banovića.

Donosimo i zanimljivu priču o parnim lokomotivama koje u Tuzlanskom kantonu i dalje privlače turiste iz cijelog svijeta, kao i najavu 1. Festivala filmskog stvaralaštva mladih Tuzla 2025. te detalje o predstojećem Tuzlanskom maratonu.

U sportskom dijelu – najava utakmice FK Sloboda, a u informativnom segmentu podsjećamo na prelazak na zimsko računanje vremena.

🎥 Pogledajte cijeli dnevnik:

pročitajte i ovo

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 22. oktobar?

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 21. dan oktobra?

Istaknuto

/VIDEO/ Dnevnik Crno i bijelo: Šta je obilježilo 17. oktobar?

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 15. dan oktobra?

Istaknuto

/VIDEO/ Crno i bijelo: Događaji koji su obilježili 9. oktobar

Tuzla i TK

/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 7. oktobar?

Istaknuto

Planska isključenja električne energije na području TK

BiH

Tužilaštvo traži pritvor za troje osumnjičenih u akciji “Barut”

Istaknuto

Penzioneri ogorčeni: Najniža penzija neće dostići 700 KM, to je prazna priča

Vijesti

Centralna banka BiH snizila projekcije ekonomskog rasta

Istaknuto

Vlada FBiH donijela Odluku: Ograničena cijena peleta u Federaciji BiH

Učitati više

Uređivačka politika - javno objavljujemo i pozivamo sve naše gledaoce, čitaoce i slušaoce da eventualne primjedbe na izvještavanje našeg medija dostave putem e-mail adrese: [email protected]

© Copyright 2025 - RTV SLON. Za preuzimanje pojedinih sadržaja sa web stranice www.rtvslon.ba dozvolu možete zatražiti putem mail adrese: [email protected] RTV SLON |

Kontaktirajte nas: [email protected]