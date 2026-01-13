/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 13. dan januara?

Koji su događaji obilježili 13. dan januara?

Četiri smrtna slučaja u TK od posljedica gripe, vakcine potrošene u rekordnom roku

Pravosudni radnici danas protestovali ispred zgrade Vlade TK

Vlada TK usvojila mjere za snažniji razvoj turizma u kantonu

Prevoznici u BiH najavljuju nove proteste i blokadu granica

Četiri smrtna slučaja od gripe zabilježena su u Tuzlanskom kantonu, dok je sezona gripe počela ranije nego obično, a vakcine su potrošene u rekordnom roku.

Pravosudni radnici TK danas su protestovali ispred Vlade, tražeći bolje plate i uslove rada, dok je Vlada pokrenula postupke za osporavanje reprezentativnosti sindikata i zabranu štrajka.

Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je iznose socijalnih prava za 2026. godinu, uključujući dodatnu pomoć porodiljama, subvencije za boravak u vrtićima, obroke u školama i prijevoz za učenike i studente iz socijalno ugroženih porodica.

Plan razvoja turizma u kantonu i unapređenje Međunarodnog aerodroma Tuzla prepoznati su kao prioriteti za jačanje turističkih potencijala i povezanosti kantona s drugim destinacijama.

Federalni premijer najavio je da bi puna primjena Zakona o fiskalizaciji transakcija trebala početi u drugoj polovini 2026. godine, uz šestomjesečni probni period za prilagodbu obveznika i podršku malim i porodičnim biznisima.

Vozači kamiona iz BiH i Srbije najavili su 26. januara blokadu svih teretnih graničnih prelaza prema Šengenu zbog problema s novim Entry–Exit sistemom, upozoravajući na moguć zastoj u uvozu i izvozu.

Ekipe JKP Komunalac Tuzla intenzivno rade na odvozu komunalnog otpada nakon snijega, s posebnim naporima u visinskim zonama, a normalizacija usluge očekuje se s porastom temperatura i dodatnom mehanizacijom.