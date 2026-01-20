/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 20. januar?

Koji su događaji obilježili 20. januar?

Nikšić povukao izmjene Zakona o policijskim službenicima FBiH

Pratnja na porodu vraćena na dnevni red Parlamenta FBiH nakon spora oko prebrojavanja glasova

U TK više nema povrata cijele plate za bolovanje preko 42 dana

Kantonalni sud Tuzla osudio više osoba zbog trgovine ljudima

Nikšić povukao izmjene Zakona o policijskim službenicima FBiH

Federalni premijer Nermin Nikšić obavijestio je Parlament FBiH da iz procedure povlači Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o policijskim službenicima, koji je imao za cilj spriječiti kadrovski kolaps u FUP-u.

Pratnja na porodu vraćena na dnevni red Parlamenta FBiH

Predstavnički dom FBiH danas je uvrstio tačku o pravu porodilja na pratnju na porodu nakon spora oko prebrojavanja glasova.

U TK ukinuta puna refundacija plata za bolovanje preko 42 dana

Zavod zdravstvenog osiguranja TK izmijenio je pravilnik, pa poslodavcima ubuduće pripada samo neto naknada za radnike na bolovanju dužem od 42 dana, dok razliku snose sami poslodavci.

Vlada TK primila k znanju sudsko rješenje o platama u pravosuđu

Vlada je zadužila nadležne institucije da poduzmu sve korake za provedbu sudskog rješenja o platama, ali nastavlja pravni postupak kako bi dokazala ispravnost ranijeg obračuna.

Kolegij Skupštine TK utvrdio dnevni red 53. sjednice

Sjednica Skupštine TK zakazana je za 29. januar s 13 tačaka dnevnog reda, uključujući izmjene zakona o zdravstvu, komunalnim djelatnostima i promjeni namjene poljoprivrednog zemljišta.

Kantonalni sud Tuzla osudio više osoba za trgovinu ljudima

Tri osobe osuđene su na zatvorske kazne zbog prisilnog prosjačenja djece i prisilnog rada odraslih, dok je četvrti optuženi oslobođen, a pritvor osuđenih produžen na devet mjeseci.

Vlada TK imenovala novog direktora Narodnog pozorišta Tuzla

Elmir Krivalić dobit će mandat od četiri godine kao novi direktor Narodnog pozorišta Tuzla, naslijedivši Mirzu Ćatibušića, a već je obavljao funkciju umjetničkog rukovodioca u ovoj ustanovi.

Pregled najčitanijih vijesti sa weba

Njemačke službe sve češće isključuju autobuse iz BiH zbog tehničkih nedostataka, policija je kod osumnjičenog za porodično nasilje pronašla više oružja, a Kanada razmatra slanje manjeg kontingenta vojnika na Grenland.