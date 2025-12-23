/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 23. dan decembra?

Koji su događaji obilježili 23. dan decembra?

Koksari Lukavac prijeti potpuna obustava rada nakon najave povlačenja zakupca pogona, što bi bez posla moglo ostaviti oko 600 radnika. Radnici i sindikat upozoravaju na ozbiljne ekonomske i sigurnosne posljedice te traže hitnu reakciju vlasti.

Pretresi u institucijama FBiH u okviru istrage „Munjić i drugi“

Policijske agencije izvršile su pretrese u Uredu premijera FBiH i Federalnom ministarstvu prometa i komunikacija u Sarajevu i Mostaru. Istraga se odnosi na sumnje u koruptivne radnje unutar federalne uprave.

Penzije u FBiH rastu oko 17 posto

Vlada FBiH uputila je u parlamentarnu proceduru izmjene Zakona o PIO kojim se uvodi novi model usklađivanja penzija. Ukupno povećanje penzija u 2026. procjenjuje se na oko 17,2 posto.

Izmjene boračkih zakona u FBiH

Vlada FBiH utvrdila je izmjene tri boračka zakona radi usklađivanja s novim Zakonom o PIO. Izmjene obuhvataju oko 80 posto boračke populacije i štite visinu njihovih penzija.

200 miliona KM kantonima: TK dobija najviše

Vlada FBiH donijela je odluku o raspodjeli 200 miliona KM kantonima, pri čemu Tuzlanski kanton dobija najveći iznos – 38,9 miliona KM. Dio sredstava mora biti usmjeren na demografsku politiku i mjere podrške stanovništvu.

Zatvorska kazna zbog saobraćajne nesreće sa smrtnim ishodom

Kantonalni sud u Tuzli osudio je Vejsila Halilovića na tri godine zatvora zbog teških krivičnih djela protiv sigurnosti saobraćaja. Izrečena mu je i zabrana upravljanja vozilom „B“ kategorije u trajanju od tri godine.

Grad Tuzla podržao zapošljavanje ranjivih kategorija

Grad Tuzla potpisao je ugovore o dodjeli podsticaja za zapošljavanje mladih i teže zapošljivih osoba. Mjera obuhvata finansiranje doprinosa poslodavcima koji zaposle osobe iz ranjivih kategorija.

Promovisani učenici generacije u Tuzlanskom kantonu

Ministarstvo obrazovanja i nauke TK upriličilo je promociju učenika generacije osnovnih i srednjih škola. Najuspješniji učenici nagrađeni su plaketama, novčanim nagradama i prigodnim poklonima.

Podrška SAD-a projektu Južne gasne interkonekcije

Otpravnik poslova SAD-a u BiH razgovarao je s predstavnicima vlasti FBiH o napretku projekta Južne interkonekcije. Američka strana izrazila je snažnu podršku projektu i očekuje ubrzanu realizaciju.

Košarka: Sloboda dočekuje Primorje

Košarkaši Slobode u Mejdanu igraju utakmicu 5. kola ABA 2 lige protiv ekipe Primorja iz Herceg Novog. Tuzlanski tim najavljuje borbenu utakmicu i pokušaj nametanja vlastitog ritma igre.