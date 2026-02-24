/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 24. dan februara?

Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o pristupanju izradi Zoning plana poslovne zone „Mlake – Šićki Brod jug“, površine oko 17 hektara. Planom se otvara prostor za nove investicije i jačanje zapošljavanja u realnom sektoru.

Općinski sud u Živinicama osudio je 14 navijača na po tri mjeseca zatvora zbog nereda, uz mogućnost otkupa kazne u skladu sa zakonom. Vrijeme provedeno u pritvoru bit će im uračunato u izrečenu kaznu.

Pokrenuta je inicijativa za uspostavljanje redovne autobusne linije koja bi povezivala Tuzlu i Međunarodni aerodrom, s ciljem lakšeg i organizovanijeg putovanja.

Košarkaška reprezentacija BiH nastavlja pripreme u Mejdanu za kvalifikacioni susret protiv Švicarske, koji se igra u petak u 20 sati. Selektor ističe potrebu za podizanjem nivoa igre, posebno u odbrani.

Premijer Tuzlanskog kantona razgovarao je s ambasadorom Kraljevine Danske o jačanju saradnje, energetskoj tranziciji i mogućim zajedničkim projektima, uključujući razvoj aerodroma i akademskih kapaciteta.

Sud Bosne i Hercegovine osudio je Ljubana Vukovića na godinu zatvora zbog prijetnji sutkinji Seni Uzunović, uz mogućnost žalbe na presudu.

Delegati Doma naroda Parlamentarne skupštine BiH zatražili su hitnu intervenciju radi sprečavanja gašenja signala Radiotelevizije Bosne i Hercegovine, koja se suočava s ozbiljnom finansijskom krizom.

Mjera „zaključanih cijena“ produžena je za dodatnih 60 dana nakon dogovora predstavnika trgovaca i nadležnog ministarstva, kako bi se nastavila zaštita potrošača.

Sindikat trgovine BiH otkazao je najavljeni protest nakon razgovora s nadležnim institucijama, uz poruku da će pratiti dalji razvoj situacije i djelovati u skladu sa zakonom.

Među najčitanijim vijestima su saobraćajna nesreća u Tuzli s povrijeđenim osobama, javni konkurs za poduzetnike u Federaciji BiH te izložba „Krila anđela“ u BKC-u Tuzla.

Poslije dnevnika slijedi intervju sa selektorom košarkaške reprezentacije BiH, a utakmica protiv Švicarske igra se u petak u Tuzli.