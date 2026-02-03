/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 3. dan februara?

Koji su događaji obilježili 3. dan februara?

Poslodavci u FBiH će radnicima moći isplatiti pomoć od 300 KM mjesečno

Vlada TK odobrila Program jednokratnih novčanih pomoći

Odluka o pritvoru Bakalovića i Razić Hamidović vraćena na ponovno odlučivanje

Upitno dalje finansiranje azila za pse „Nirina“ u Tuzli

  • Poslodavci u Federaciji BiH moći će i u 2026. godini isplaćivati neoporezivu naknadu radnicima do 300 KM mjesečno za period januar–jun.

  • Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je Program jednokratnih novčanih pomoći od ukupno milion KM za socijalno najugroženije stanovnike.

  • Premijer TK Irfan Halilagić i ministrica Nataša Marošević razgovarali su sa štrajkačima iz pravosudnih institucija o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

  • Vrhovni sud FBiH vratio je Kantonalnom sudu u Tuzli predmet produženja pritvora Mirsada Bakalovića i Zinaide Razić Hamidović zbog nedostataka u obrazloženju.

  • Vrhovni sud FBiH pravosnažno je osudio Hasana Alića na šest godina zatvora zbog dva krivična djela ubistva u pokušaju.

  • Pedagoški zavod TK i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet potpisali su sporazum o saradnji za unapređenje inkluzivnog odgojno-obrazovnog rada.

  • Delegacija Zapadnog Balkana u Briselu razgovarala je s Evropskom komisijom o boravku profesionalnih vozača u EU, ali konkretno rješenje još nije postignuto.

  • Azil „Nirina“ u Tuzli ulazi u najtežu godinu rada bez sigurnog finansiranja i uz sve manje volontera.

  • U četvrtak počinje isplata uvećanih penzija u FBiH, a sutra će biti održana promocija tri knjige u BKC-u Tuzla.

  • Srpski mediji javljaju da je na kuću Zdravka Čolića na Dedinju sinoć bačena bomba, istraga je u toku, povrijeđenih nije bilo.

