/VIDEO/ Koji su događaji obilježili 3. dan februara?

Poslodavci u FBiH će radnicima moći isplatiti pomoć od 300 KM mjesečno

Vlada TK odobrila Program jednokratnih novčanih pomoći

Odluka o pritvoru Bakalovića i Razić Hamidović vraćena na ponovno odlučivanje

Upitno dalje finansiranje azila za pse „Nirina“ u Tuzli

Poslodavci u Federaciji BiH moći će i u 2026. godini isplaćivati neoporezivu naknadu radnicima do 300 KM mjesečno za period januar–jun.

Vlada Tuzlanskog kantona odobrila je Program jednokratnih novčanih pomoći od ukupno milion KM za socijalno najugroženije stanovnike.

Premijer TK Irfan Halilagić i ministrica Nataša Marošević razgovarali su sa štrajkačima iz pravosudnih institucija o poboljšanju materijalnog položaja zaposlenih.

Vrhovni sud FBiH vratio je Kantonalnom sudu u Tuzli predmet produženja pritvora Mirsada Bakalovića i Zinaide Razić Hamidović zbog nedostataka u obrazloženju.

Vrhovni sud FBiH pravosnažno je osudio Hasana Alića na šest godina zatvora zbog dva krivična djela ubistva u pokušaju.

Pedagoški zavod TK i Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet potpisali su sporazum o saradnji za unapređenje inkluzivnog odgojno-obrazovnog rada.

Delegacija Zapadnog Balkana u Briselu razgovarala je s Evropskom komisijom o boravku profesionalnih vozača u EU, ali konkretno rješenje još nije postignuto.

Azil „Nirina“ u Tuzli ulazi u najtežu godinu rada bez sigurnog finansiranja i uz sve manje volontera.

U četvrtak počinje isplata uvećanih penzija u FBiH, a sutra će biti održana promocija tri knjige u BKC-u Tuzla.