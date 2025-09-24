Vijećnik GV Tuzla Mensur Mujezinović: “Gradska vlast godinama zanemaruje Simin Han”

Vijećnik NL „Sloboda“ Tuzla, Mensur Mujezinović, uputio je saopštenje za javnost u kojem upozorava na dugogodišnje zanemarivanje Mjesne zajednice Simin Han i ističe probleme sa infrastrukturom, ambulantom i sportskim sadržajima. Saopštenje prenosimo u potpunosti, bez uredničkih intervencija:

“Mjesna zajednica Simin Han godinama je suočena s potpunim zanemarivanjem od strane gradske vlasti. Problemi koji se tiču osnovne infrastrukture, zdravstvenih i sportskih sadržaja ostaju neriješeni, iako sam u više navrata podnosio inicijative u Gradskom vijeću Tuzla.Tražio sam rekonstrukciju sportskog igrališta u Simin Hanu, kao i sanaciju ambulante koja je u devastiranom stanju i nedostojna za pružanje zdravstvenih usluga našim građanima. Nažalost, ni jedna od ovih inicijativa nije dočekala ozbiljan odgovor gradske administracije.

Najnoviji izvještaj Kantonalne uprave za inspekcijske poslove još jednom potvrđuje ono na šta ukazujem već dugo – odgovornost za rješavanje problema sa elektroenergetskom mrežom u Simin Hanu je na Gradu Tuzla. Inspekcija je jasno navela da je neophodno da Grad pokrene i ubrza procedure, ali do danas konkretnih koraka nema.Ovakvo ignorisanje osnovnih potreba građana Simin Hana je neprihvatljivo.

Naši sugrađani zaslužuju stabilno snabdijevanje električnom energijom, funkcionalnu ambulantu i uređene sportske terene. Vrijeme je da gradska vlast prestane sa praznim obećanjima i počne ozbiljno rješavati probleme koji direktno utiču na kvalitet života naših ljudi.Kao vijećnik ispred NL “Sloboda” Tuzla, nastavit ću zahtijevati od gradskih vlasti da pokažu odgovornost i da se prema građanima Simin Hana odnose jednako kao i prema svim drugim dijelovima Tuzle” – stoji u saopćenju vijećnika NL „Sloboda“ Tuzla.