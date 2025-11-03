Više od 100 sudija i tužilaca nije prijavilo imovinu VSTV-u

Više od stotinu sadašnjih i bivših sudija i tužilaca u Bosni i Hercegovini nije prijavilo svoju imovinu Visokom sudskom i tužilačkom vijeću (VSTV BiH). Protiv onih koji su još uvijek aktivni u pravosuđu već su podnesene disciplinske prijave, ali postupci još nisu pokrenuti.

Odjel za provođenje postupka po izvještajima VSTV-a, koji je zadužen za provjeru imovine i interesa sudija i tužilaca, počeo je s radom prije gotovo pet mjeseci. Kako su naveli iz VSTV-a, među 1.534 obveznika dostavljanja imovinskih kartona, njih 105 nije ispunilo tu obavezu. Od tog broja, 25 je aktivnih nosilaca pravosudnih funkcija.

Prema Zakonu o VSTV-u BiH, i bivši sudije i tužioci dužni su prijaviti imovinu i interese za godinu u kojoj im je istekao mandat, kao i za narednu kalendarsku godinu. Odjel je o slučajevima neispunjavanja ove obaveze obavijestio Ured disciplinskog tužioca i predsjednika VSTV-a Sanina Bogunića.

Iako su disciplinske prijave već dostavljene, iz Ureda disciplinskog tužioca potvrdili su da postupci još nisu pokrenuti. Za bivše sudije i tužioce koji više ne obavljaju funkciju, predviđene su prekršajne prijave i novčane kazne u iznosu od 2.000 do 10.000 maraka.

Predsjednik VSTV-a Sanin Bogunić izjavio je da su prioritet trenutno aktivni nosioci pravosudnih funkcija, dok će se postupci protiv bivših provoditi naknadno.

Mirjana Trifković Marjanović iz Transparency Internationala BiH upozorila je da je otpor dijela pravosudne zajednice prema prijavljivanju imovine očekivan, ali i zabrinjavajući. Naglasila je da je nužno da Ured disciplinskog tužioca dosljedno pokreće postupke protiv onih koji ne dostavljaju imovinske izvještaje, te da VSTV treba redovno podnositi zahtjeve za prekršajne prijave.

„Transparentnost ovog procesa od presudnog je značaja za povjerenje građana u pravosuđe. Objavljivanje podataka o imovini i interesima omogućava javnosti uvid u moguće nesrazmjere između prijavljenih prihoda i stvarne imovine, što smanjuje prostor za korupciju“, poručila je Trifković Marjanović.

Odjel za provođenje postupka po izvještajima o imovini i interesima formiran je još u novembru 2023. godine, ali je s radom započeo tek godinu i po kasnije, zbog odgađanja primjene izmjena Zakona o VSTV-u. Njegov zadatak je da redovno provjerava tačnost i potpunost prijavljenih podataka, identifikuje sukobe interesa i predlaže pokretanje disciplinskih ili prekršajnih postupaka.

Kako je najavljeno, izvještaji o imovini sudija i tužilaca ubuduće će biti javno dostupni na internetskoj stranici VSTV-a, kako bi se osigurao veći stepen integriteta, transparentnosti i povjerenja javnosti u pravosudni sistem BiH.