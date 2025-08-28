Više od 140 mladih iz TK dobilo sredstva za lakšu otplatu stambenih kredita

Eldar iz Tuzle stan je kupio prije pet godina. Iako je tada kvadrat stana bio znatno jeftiniji nego danas, kamate su i tada bile prilično visoke, pa mu je mnogo značilo kada je prvi put dobio subvenciju od Ministarstva za kulturu, sport i mlade TK za plaćanje određenog dijela kamate. Imao je sreće, pa je subvenciju, u nešto manjem iznosu, dobio i ove godine.

“Značajna su sredstva pogotovo nama mladima koji smo odlučili ostati ovdje, upustiti se u to da dignemo stambeni kredit, hranimo svoju porodicu. Zadovoljan sam i značajno je ovo na današnjem vremenu kada su svaki dan druge cijene, pogotovo za porodice koje imaju više djece”, rekao je Eldar Lolić, dobitnik subvencije.

Novčanu podršku od Vlade TK i resornog ministarstva dobilo je još 140 mladih koji su prvi put riješili stambeno pitanje. Za subvencije kamata ove godine izdvojeno je 300 hiljada KM, a plan je da, s obzirom na veliki interes, naredne godine bude osigurano još više novca.

“Ja ću se potruditi i već sam obavio inicijalne razgovore da naredne godine povećamo ta sredstva barem na pola miliona KM i ka tome ću težiti, jer nam to doprinosi da mladi ostaju unutar kantona i granica BiH”, rekao je Damir Gazdić, ministar za kulturu, sport i mlade TK.

Iako uskoro puni 35 godina i više neće imati pravo aplicirati na ovaj javni poziv, Emir s početka priče poziva mlade da već naredne godine iskoriste ovo pravo i tako sebi olakšaju otplatu kredita.

“Svako ko ima mogućnost neka se prijavi. Treba par dana vremena za papirologiju i dodatnih uplata, ali vjerujte kada vidite da vam legne hiljadu, dvije maraka, tek onako, to znači, pogotovo na današnjem vremenu”, rekao je Lolić.

Iz resornog ministarstva naveli su da, osim finansijske pomoći, ovakvi programi pokazuju i dugoročni cilj Vlade TK – zadržavanje mladih u kantonu te jačanje lokalnih zajednica kroz stambenu politiku.