Više požara u Tuzlanskom kantonu, jedna osoba smrtno stradala u Tuzli

Više požara zabilježeno je na području Tuzlanskog kantona, a u požaru niskog rastinja u tuzlanskom naselju Rapače jedna osoba je smrtno stradala.

Prema dostupnim informacijama, identitet stradale osobe za sada nije utvrđen. Vatrogasci su u Tuzli imali još jednu intervenciju u Ulici Mitra Trifunovića Uče, gdje je gorio napušteni objekt.

Oba požara na području Tuzle su lokalizirana i ugašena.

Više intervencija vatrogasaca širom TK

Vatrogasci u Gradačcu intervenisali su u naseljima Rajska i Mionica. U oba slučaja gorjeli su voćnjaci, dok je u Mionici vatra zahvatila i nisko rastinje. U gašenju su, osim vatrogasaca, učestvovali i mještani.

Na području Lukavca zabilježene su četiri intervencije zbog požara niskog rastinja na manjim površinama. Vatrogasci su intervenisali dva puta u Gnojnici, te na lokalitetima Hrvati i Huskići, Smoluća.

U Živinicama je ugašen požar niskog rastinja na manjoj površini u naselju Šišići.

Vatrogasna jedinica Doboj Istok imala je tri intervencije, u Velikoj Brijesnici, Maloj Brijesnici na lokalitetu Halilovac i u Klokotnici na lokalitetu Panduruše. Na području Panduruša, osim niskog rastinja, izgorio je i pomoćni objekt, odnosno drvarnica.

Svi evidentirani požari na području Tuzlanskog kantona su lokalizirani i ugašeni.