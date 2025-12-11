Vlada TK održava 41. redovnu sjednicu: pripreme za zimu, izvještaji iz obrazovanja i ključne odluke

Ali Huremović

Vlada Tuzlanskog kantona danas održava svoju 41. redovnu sjednicu, koja počinje u 9 sati u sali za sjednice. Pred ministrima se nalazi opsežan dnevni red sa četrnaest tačaka koje obuhvataju infrastrukturne, obrazovne, privredne i finansijske teme.

Uvodna tačka odnosi se na informaciju o pripremljenosti za zimsko održavanje puteva u sezoni 2025/2026, što je posebno važno uoči predstojećih vremenskih uslova. Nakon toga, Vlada će razmatrati i odluku o davanju saglasnosti na izmjene i dopune Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Službe Skupštine TK.

Pedagoški zavod TK prezentiraće izvještaje o eksternoj maturi u osnovnim školama te o maturskim ispitima u gimnazijama, tehničkim i umjetničkim školama za školsku godinu 2024/2025.

Na dnevnom redu su i dvije važne tačke iz oblasti prostornog uređenja – prijedlog izmjena i dopuna Zakona o komunalnim djelatnostima, kao i prijedlog o produženju važenja Prostornog plana TK za period 2005–2025.

Ministarstvo privrede predlaže izmjene Programa „Podrška razvoju Kantona“, kao i imenovanje interresorne radne grupe koja će analizirati postojeće procedure i pripremiti prijedlog kantonalnog podzakonskog akta za regulisanje dodjele budžetskih sredstava.

U nastavku sjednice razmatraju se odluke o raspodjeli kapitalnih izdataka, povratu neutrošenih sredstava iz resora boračkih pitanja, te davanju saglasnosti da sala za tjelesni i zdravstveni odgoj Građevinsko geodetske škole bude ustupljena Hemijskoj školi Tuzla.

Ministarstvo obrazovanja i nauke će izvijestiti o završnim finansijama projekta izgradnje muzičke škole, dok će Ministarstvo za rad, socijalnu politiku i povratak predložiti prijem radnika na neodređeno vrijeme u Dom za djecu bez roditeljskog staranja.

Na kraju sjednice, Vlada će odlučivati o odobravanju sredstava za pomoć vjerskim zajednicama.

Više detalja očekuje se nakon usvajanja odluka.

