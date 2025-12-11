Vlada TK predložila izmjene Zakona o komunalnim djelatnostima

Ali Huremović
Vlada Tuzlanskog kantona utvrdila je prijedlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o komunalnim djelatnostima, s ciljem modernizacije, ujednačavanja i jačanja sistema komunalnih usluga na području Kantona. Predložene izmjene omogućavaju da se pojedine komunalne djelatnosti od šireg značaja organizuju i na kantonalnom nivou, gdje se mogu obavljati ekonomičnije i efikasnije.

Time se otvara prostor za izradu međugradskih i regionalnih planova i ravnomjerniji razvoj infrastrukture. Posebno se naglašava potreba za ujednačenjem standarda – kako bi građani svih lokalnih zajednica imali jednak pristup kvalitetnim komunalnim uslugama.

Izmjene zakona predviđaju jasniju ulogu Vlade TK u definisanju uslova, načina organizacije i nadzora komunalnih djelatnosti, kao i mogućnost finansiranja određenih usluga iz kantonalnog budžeta. Lokalnim zajednicama daje se dodatna fiskalna fleksibilnost pri utvrđivanju visine komunalnih naknada, u skladu s lokalnim potrebama i razvojnim planovima.

Vlada TK poručuje da ove izmjene predstavljaju korak ka funkcionalnijem i pravednijem komunalnom sistemu koji bi dugoročno unaprijedio kvalitet života stanovništva.

