Vlada TK naglašava jačanje transparentnosti kroz rad Ureda za borbu protiv korupcije

Nedžida Sprečaković
U Vladi TK održan je sastanak na inicijativu premijera Irfana Halilagića povodom istrage o seksualnom iskorištavanju maloljetnica u Tuzli.

Obaveza institucija da osiguraju jačanje transparentnosti našla se ponovo u fokusu nakon što je Vlada Tuzlanskog kantona prihvatila informaciju o provođenju zakona koji uređuje prijavljivanje i kontrolu imovine javnih funkcionera. Već na samom početku istaknuto je da je podrška Uredu za borbu protiv korupcije trajna i da kantonalne institucije nastavljaju aktivno raditi na smanjenju prostora za zloupotrebe.

Uprkos ograničenim resursima, Ured je pokazao da može ostvariti značajne rezultate, što se ogleda u više od tri hiljade zaprimljenih prijava imovine i poklona tokom 2025. godine. Kontrolama je obuhvaćen veliki broj nosilaca javnih funkcija, a prikupljeni podaci pokazuju da prijavljeni iznosi i podaci iz službenih evidencija uglavnom odgovaraju, uz razlike koje su dodatnim provjerama objašnjene. Ovakav pristup izgradio je povjerenje i među samim funkcionerima, koji su u potpunosti izvršavali svoje obaveze.

Posebnu težinu u radu Ureda donosi činjenica da je njihov angažman prepoznat i u Izvještaju Evropske komisije za 2025. godinu, u kojem je Tuzlanski kanton naveden kao pozitivan primjer u kontroli imovine javnih funkcionera. Takvo priznanje pokazuje da sistem koji se godinama gradio daje vidljive rezultate i da je jačanje transparentnosti postalo prepoznatljivo i izvan granica države.

Najavljene su i inicijative koje bi trebale dodatno urediti procese imenovanja i poštivanja zakonskih principa, jer institucije žele unaprijediti okvire koji će dugoročno ojačati prevenciju korupcije i održati povjerenje građana u rad javne uprave.

