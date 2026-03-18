Vlada TK objavila javni poziv za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta

Vlada TK objavila je javni poziv za sanaciju lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona, a za ove projekte planirana su sredstva u ukupnom iznosu od 2 miliona konvertibilnih maraka. Javni poziv objavila je JU Direkcija regionalnih cesta TK, na osnovu odluke Vlade Tuzlanskog kantona od 23. jula 2024. godine.

Predmet javnog poziva je raspodjela novčanih sredstava za projekte sanacije, odnosno rehabilitacije, lokalnih i nerazvrstanih cesta na području Tuzlanskog kantona. U tekstu poziva navedeno je da je riječ o sredstvima sa potrošačke jedinice Ministarstva trgovine, turizma i saobraćaja TK, a raspodjela će biti vršena u skladu sa kriterijima utvrđenim odlukom Vlade TK.

Osnovni kriteriji predviđaju da minimalan iznos sredstava po jedinici lokalne samouprave iznosi 40.000 KM, dok vrijednost pojedinačnog projekta ne može prelaziti 15 posto ukupno odobrenih sredstava, odnosno 300.000 KM. Projekti moraju biti vezani za mrežu lokalnih i nerazvrstanih cesta kojima upravlja nadležna jedinica lokalne samouprave na području Tuzlanskog kantona, a uz zahtjev je obavezno priložiti i glavni projekat sanacije ili rehabilitacije ceste.

Kada je riječ o dokumentaciji, prijava mora biti potpisana i ovjerena od strane nadležne lokalne samouprave, odnosno grada ili općine, ili mjesne zajednice na čijem se području nalazi cesta obuhvaćena projektom. Uz to je potrebno dostaviti posjedovni list, kopiju katastarskog plana i zemljišnoknjižni izvadak za predmetnu lokalnu ili nerazvrstanu cestu, kao i glavni projekat u dva printana primjerka i jednom elektronskom primjerku. U slučaju da projekat kandiduje mjesna zajednica, njegova realizacija bit će moguća uz saglasnost jedinice lokalne samouprave.

Nakon zatvaranja javnog poziva, Direkcija će sačiniti prijedlog odluke o odobrenim projektima i dostaviti ga Ministarstvu, nakon čega konačnu odluku donosi Vlada Tuzlanskog kantona. Odluka o odobrenim projektima bit će objavljena na web stranicama Vlade TK, Ministarstva i Direkcije, a potom će sa odabranim jedinicama lokalne samouprave biti potpisani sporazumi o saradnji u realizaciji projekata.

Javni poziv otvoren je sedam dana od dana objave, odnosno od 16. augusta 2024. godine, a zatvara se 23. augusta 2024. godine u 16 sati. Neblagovremene prijave, kao i one koje ne budu dostavljene u skladu sa propisanom dokumentacijom, neće biti uzete u razmatranje. Prijave se dostavljaju u zatvorenoj koverti u službene prostorije JU Direkcija regionalnih cesta TK u Tuzli, u ulici Albina Herljevića 43.