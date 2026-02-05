Vlada TK odobrila 32.000 KM RK Konjuh za nastup u osmini finala EHF European Cupa

Jasmina Ibrahimović

Kao podršku sportskim klubovima koji nastupaju na međunarodnim takmičenjima, Vlada je danas, na vanrednoj sjednici, odobrila 32.000 KM Rukometnom klubu „Konjuh“ Živinice za sufinansiranje dijela troškova koji nastaju kao posljedica učešća u osmini finala EHF European Cup-a u rukometu.

„Konjuh“ je jedan od dva bosanskohercegovačka predstavnika u ovom evropskom kupu, gdje se suočava s ekipom rumunjskog ACS HC Buzău 2012 u osmini finala zakazanoj sredinom februara 2026. godine.

Odobrena sredstva namijenjena su sufinansiranju troškova putovanja, organizacije utakmica i ostalih logističkih izdataka koji nastaju uslijed međunarodnih nastupa, čime Vlada nastoji olakšati klubovima iz TK da nastave takmičenje na evropskoj sceni i predstavljaju Bosnu i Hercegovinu u međunarodnim sportskim okvirima.

