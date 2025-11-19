Vlada TK odobrila nova zapošljavanja u institucijama, izmjene pravilnika i proširenje projektnih jedinica

Vlada Tuzlanskog kantona je usvojila set kadrovskih i organizacionih odluka koje se odnose na jačanje rada kantonalnih institucija, sudova i obrazovnih ustanova. Data je saglasnost na Procedure zaduživanja TK po osnovu unutrašnjeg i vanjskog duga, dokument koji donosi Ministarstvo finansija i koji definiše način zaduživanja Kantona.

Proširena je i Jedinica za implementaciju projekta energetske obnove javnih zgrada imenovanjem dodatna dva člana, čime se omogućava efikasnija realizacija planiranih investicija u javnoj infrastrukturi.

Vlada je odobrila Univerzitetu u Tuzli raspisivanje konkursa za prijem novih radnika na neodređeno i određeno vrijeme, uključujući računovodstvene pozicije i nastavna zvanja na Medicinskom i Prirodno-matematičkom fakultetu. Saglasnost je data i Kantonalnom sudu u Tuzli za prijem četiri daktilografa, kao i Arhivu TK za prijem pripravnika i novih uposlenika.

Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede odobren je prijem državnog službenika i stručnog savjetnika u okviru resornih odsjeka, što bi trebalo ojačati administrativne kapacitete u oblasti poljoprivrede i šumarstva.

Na sjednici je data i prethodna saglasnost na Pravilnik o unutrašnjoj organizaciji i sistematizaciji radnih mjesta u Specijalnoj biblioteci „Behram-beg“, čime se otvaraju mogućnosti za unapređenje rada ove javne ustanove u skladu s potrebama korisnika i savremenim standardima.