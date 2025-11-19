Vlada TK razmatrala izvještaje Zavoda zdravstvenog osiguranja

Vlada Tuzlanskog kantona je razmatrala više tačaka iz oblasti zdravstva, finansija i institucionalnog razvoja, među kojima i Program mjera za otklanjanje uočenih nepravilnosti u Zavodu za javno zdravstvo TK nakon finansijske revizije za 2024. godinu. Razmatran je i Izvještaj o izvršenju Finansijskog plana Zavoda zdravstvenog osiguranja TK za period od januara do kraja septembra 2025. godine, u kojem je potvrđeno stabilno poslovanje Zavoda uz rast ukupnih prihoda na 304,1 milion KM, što je za više od 14 posto iznad ostvarenja iz prethodne godine.

Rast prihoda od doprinosa pratio je i porast rashoda za zdravstvene usluge, uključujući povećanja u neposrednoj zdravstvenoj zaštiti i Programu lijekova. U Vladi su ocijenili da su kontrole i racionalizacija doprinijele stabilnosti sistema, uz očuvanje obima i kvaliteta zdravstvenih usluga.

Donesena je i odluka o dopuni Programa manifestacija od interesa za Tuzlanski kanton u 2025. godini, čime je Kongres pčelarstva i pčelinjih proizvoda uvršten među manifestacije od posebnog značaja. Vlada je odobrila finansijska sredstva i za nekoliko projekata, uključujući 10 hiljada KM Udruženju „Pravda“ za dokumentarni film „Bratunac – genocidna tvorevina“ te 5 hiljada KM Naučnom društvu Pravnika za organizaciju međunarodne konferencije.

Usvojeno je i više odluka o usmjeravanju donacija i kapitalnih sredstava. Među njima je i donacija Federalnog ministarstva raseljenih osoba i izbjeglica u iznosu od 4.856 KM za nabavku opreme za praktičnu nastavu u Mješovitoj srednjoj školi Teočak. Hrvatskom društvu „Hrvatski dom“ Tuzla odobreno je 10 hiljada KM.

Vlada je dala saglasnost i na Sporazum s Islamskom zajednicom u BiH o zajedničkom osnivanju Instituta za društvena i religijska istraživanja, koji će djelovati u oblasti društvenih i humanističkih nauka.