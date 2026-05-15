Vlada TK uputila Protokol za nastavak pregovora sa doktorima

Nakon sastanka premijera Tuzlanskog kantona Irfana Halilagića i članova Vlade Tuzlanskog kantona sa predstavnicima Strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Tuzlanskog kantona, koji je održan ranije ove sedmice, danas je u proceduru upućen Protokol o postupanju i međusobnom dogovaranju. Ovim dokumentom dodatno se uređuje nastavak razgovora i provođenje konkretnih aktivnosti po zahtjevima Sindikata, uz uvažavanje ekonomskih i finansijskih pokazatelja, važećih propisa i potrebe očuvanja stabilnosti zdravstvenog sistema u Tuzlanskom kantonu.

Poseban akcenat u narednom periodu bit će na analizi finansijskog poslovanja Zavoda zdravstvenog osiguranja Tuzlanskog kantona za prvih šest mjeseci 2026. godine, kao i na planu novčanih tokova Zavoda za period januar – septembar 2026. godine. Stanje prihoda Zavoda, dinamika priliva sredstava i mogućnost finansiranja već dostignutih prava iz važećeg Kolektivnog ugovora bit će ključni osnov za donošenje daljih odluka.

Kako je predviđeno Protokolom, analiza će obuhvatiti i kretanje stope inflacije prema zvaničnim pokazateljima Federalnog zavoda za statistiku, kao i eventualne promjene zakonske regulative, posebno u dijelu koji se odnosi na visinu stope doprinosa za zdravstveno osiguranje.

I danas upućenim Protokolom Vlada potvrđuje opredjeljenje da se otvorena pitanja rješavaju dijalogom, odgovorno i u dobroj vjeri, ali i uz jasno razumijevanje da svako novo finansijsko opterećenje mora biti zasnovano na realnim, održivim i provjerljivim pokazateljima.

„Naš pristup je jasan. Vlada Tuzlanskog kantona spremna je da razgovara, traži rješenja i, ukoliko se za to steknu finansijski uslovi, podrži djelomičnu ili potpunu korekciju koeficijenata za specijaliste i subspecijaliste. Istovremeno, naša obaveza je da vodimo računa o stabilnosti Zavoda zdravstvenog osiguranja i ukupnog zdravstvenog sistema. Samo finansijski stabilan sistem može dugoročno garantovati prava zdravstvenih radnika, ali i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu građana“, istaknuo je premijer Halilagić, dodajući da je Vlada u prethodnom periodu kroz važeći Kolektivni ugovor, rast neto satnice, koeficijenata složenosti poslova i osnovnih plaća, već napravila značajan iskorak u poboljšanju materijalnog statusa doktora medicine i stomatologije.

U proteklom periodu nezaobilazan segment u ovoj oblasti su i rekordna ulaganja Vlade TK u opremu u UKC-u Tuzla i drugim zdravstvenim ustanovama. Zbog zabrinjavajućeg nivoa amortizovanosti zatečene opreme, Vlada je ovaj dio ulaganja smatrala prioritetom, jer izvrsnim doktorima treba savremena i ispravna oprema kako bi njihovo znanje došlo do punog izražaja.

U slučaju pozitivnog ishoda finansijske analize poslovanja ZZO-a, a u zavisnosti od raspoloživosti dodatnih sredstava, pristupilo bi se djelomičnom ili potpunom ispunjenju sindikalnog zahtjeva za usklađivanje koeficijenata složenosti poslova za ljekare specijaliste i subspecijaliste. Proces bi se provodio postepeno, u skladu sa finansijskim mogućnostima, s ciljem postizanja punog usklađivanja u najkraćem mogućem roku.

Predviđeno je da analiza bude okončana do 20. augusta 2026. godine, a ukoliko se postigne usaglašen dogovor strana potpisnica, on bi bio proveden kroz zaključivanje Aneksa Kolektivnog ugovora, najkasnije do kraja augusta, sa primjenom od 1. septembra 2026. godine.

Vlada Tuzlanskog kantona očekuje da će se nastavkom konstruktivnog socijalnog dijaloga doći do rješenja koje će uvažiti očekivanja doktora medicine i stomatologije, ali i zaštititi finansijsku održivost zdravstvenog sistema kao osnovni preduslov za sve buduće aktivnosti, ulaganja i unapređenje zdravstvene zaštite građana Tuzlanskog kantona.