TK: Skoro milion KM za ceste, zdravstvo i objekte u povratničkim zajednicama

Vlada TK dala je saglasnost na 11 odluka Ministarstva za rad, socijalnu politiku i povratak TK, kojima se odobravaju sredstva za realizaciju projekata održivog povratka.

Ukupna vrijednost odobrenih sredstava iznosi 954.240,61 KM, a novac je usmjeren u infrastrukturne projekte, unapređenje dostupnosti zdravstvenih usluga, podršku predškolskom odgoju, te obnovu i uređenje objekata od značaja za društveni, vjerski i kulturni život povratničkih zajednica.

Najznačajniji pojedinačni iznos, 312.839,14 KM, odobren je Gradu Tuzla za rehabilitaciju i sanaciju lokalne ceste na spoju sa regionalnom cestom R 470, na dionici Ravna Trešnja – Smajići u MZ Par Selo, u dužini od 1.350 metara.

Za Općinu Kladanj odobreno je 244.042 KM za rehabilitaciju lokalne ceste u naselju Starić Ravne, te sanaciju i rekonstrukciju lokalnih puteva u povratničkom naselju Gojakovići.

Podrška je usmjerena i za više projekata na području Grada Lukavac, ukupne vrijednosti 137.336,82 KM. Za sanaciju puta u MZ Devetak, naselje Orlići, odobreno je 70.404,21 KM, za sanaciju puta u MZ Poljice Gornje, naselje Pustoline, 41.531,91 KM, dok je za sanaciju puta u MZ Babice odobreno 25.400,70 KM.

Realizacijom ovih projekata bit će unaprijeđena lokalna putna infrastruktura, olakšana komunikacija stanovništva i dodatno osnaženi uslovi za stabilan i održiv povratak.

Za projekte na području Grada Gradačac odobreno je ukupno 90.000 KM, od čega 50.000 KM za izgradnju vakufske kuće u MZ Rajska, te 40.000 KM za građevinske radove na izradi fasade objekta džamije i sanaciju postojećeg ogradnog zida u MZ Mionica I.

Za Općinu Čelić odobreno je 50.000 KM za proširenje postojećih kapaciteta dječijeg obdaništa, što će doprinijeti kvalitetnijem i dostupnijem predškolskom odgoju, te pružiti dodatnu podršku mladim porodicama u povratničkim zajednicama.

Poseban dio podrške odnosi se na dostupnost zdravstvene zaštite povratnicima na području Srebrenice. Privatnoj zdravstvenoj ustanovi, Ambulanti za liječenje, zdravstvenu njegu i rehabilitaciju „EMMAUS“ Srebrenica, odobreno je 60.000 KM, dok je JZU Dom zdravlja Srebrenica odobreno 12.000 KM za subvenciju troškova terenske ambulante, odnosno pružanje zdravstvenih usluga povratnicima u udaljenim mjesnim zajednicama.

Također, 48.022,65 KM odobreno je Medžlisu Islamske zajednice Bijeljina za završetak radova na uređenju dvorišta Preljubovića, odnosno Dašnica džamije u Bijeljini, čime se podržava očuvanje kulturno-vjerskog identiteta i društvene kohezije povratničke zajednice.

Donošenjem ovih odluka Vlada Tuzlanskog kantona nastavlja kontinuitet podrške povratnicima i lokalnim zajednicama, s fokusom na projekte koji imaju direktan uticaj na kvalitet života, sigurnost, dostupnost usluga i dugoročnu održivost povratka.