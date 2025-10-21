Vlada TK utvrdila nacrt zakona o izmjenama Zakona o Odgojnom centru

Na današnjoj sjednici Vlada Tuzlanskog kantona, na prijedlog Ministarstva pravosuđa i uprave TK, usvojila je Nacrt Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o osnivanju Javne ustanove Odgojni centar Tuzlanskog kantona, čime je napravljen prvi konkretan korak ka sistemskom rješavanju pitanja smještaja i podrške djeci s ponašajnim i emocionalnim poteškoćama.

Predložene zakonske izmjene omogućit će uspostavu Odjeljenja za zbrinjavanje djece u stanju potrebe u okviru Odgojnog centra, koje će pružati stručnu, pedagošku i psihološku podršku djeci koja se suočavaju s problemima u ponašanju i emocijama. Cilj je njihova zaštita, stabilizacija i ponovna integracija u društvo.

Ovim zakonom stvaraju se zakonski i finansijski preduslovi za individualni tretman i multidisciplinarni pristup, s posebnim naglaskom na stabilizaciju djeteta, razvoj socijalnih vještina i povratak u porodično okruženje. Vlada TK ovim potezom nastavlja provoditi preporuke interresorne radne grupe formirane radi unapređenja pristupa djeci s poremećajima u ponašanju, potvrđujući opredjeljenje za izgradnju sistema koji štiti svako dijete i osigurava stručnu podršku u kriznim situacijama.

Potrebno jačati svijest o značaju dobrovoljnog davanja krvi

Vlada Tuzlanskog kantona razmatrala je Informaciju o obezbjeđenju rezerve krvi za potrebe liječenja građana TK, sa posebnim osvrtom na status dobrovoljnih davalaca krvi. Zaključeno je da je raspoloživost krvi i krvnih derivata i dalje na nezadovoljavajućem nivou, što otežava pravovremeno liječenje pacijenata.

Jedan od razloga za ovakvo stanje je nedovoljno učešće građana u planski organiziranim akcijama dobrovoljnog davanja krvi, zbog čega dolazi do prevelikog oslanjanja na ciljano-porodične donacije. Vlada je naglasila potrebu za intenziviranjem akcija i kombinovanjem modela dobrovoljnog i organizovanog davanja krvi, kako bi se obezbijedila stabilna rezerva.

Upućen je apel građanima da se odazivaju akcijama dobrovoljnog davanja krvi, jer svaka donirana jedinica može spasiti ljudski život.

Ostale odluke Vlade

Na sjednici je usvojen kvartalni izvještaj Opće bolnice „Dr. Mustafa Beganović“ Gračanica o realizaciji Programa finansijske konsolidacije za period april – juni 2025. godine.

Vlada je dala saglasnost JU Direkciji regionalnih cesta TK da iz neraspoređenih sredstava izdvoji 5.012 KM za nadzor nad radovima na mostovima u Zeleniki i Stuparima, te odobrila 30.400 KM za izgradnju fasade na fiskulturnoj sali u OŠ „Banović Selo“.

Donesena je i odluka o unutrašnjoj preraspodjeli sredstava u Budžetu TK za 2025. godinu, bez promjene ukupnog iznosa budžeta.

U okviru kadrovskih pitanja imenovan je novi član Upravnog odbora JU Centar za rehabilitaciju ovisnika o psihoaktivnim supstancama, te donesena rješenja o imenovanju i razrješenju privremenih školskih odbora u osnovnim i srednjim školama.