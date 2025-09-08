Srbija zabrinuta zbog novih vojnih sporazuma u regiji

Ministarstvo vanjskih poslova Srbije priopćilo je u nedjelju kako sa zabrinutošću prati izjave i najave pojedinih zvaničnika u regiji koje se odnose na potpisivanje i proširenje bilateralnih sporazuma o vojnoj saradnji između država u okruženju.

U saopćenju se navodi da se takvi, kako je istaknuto, „nedovoljno transparentni potezi“ mogu tumačiti kao stvaranje vojnih blokova i alijansi usmjerenih protiv trećih strana, što po stajalištu Ministarstva dodatno destabilizira regiju.

Sporazumi koji izazivaju pažnju

Među sporazumima na koje se ukazuje nalaze se nedavno potpisani ili najavljeni aranžmani o vojnoj saradnji između Hrvatske i Albanije, Bosne i Hercegovine i Turske, Crne Gore i Italije, kao i dogovori o zajedničkim vojnim vježbama između Sjeverne Makedonije i SAD-a te Kosova i Ujedinjenog Kraljevstva.

Naglasak na stabilnosti Balkana

„Cijeli Balkan i dalje je osjetljivo postkonfliktno područje u kojem je očuvanje mira i stabilnosti od suštinskog značaja, ne samo za zemlje regije nego i za Europu u cjelini“, poručeno je iz Ministarstva.

Ujedno se posebno naglašava nedostatak transparentnosti i izostanak uobičajenih konsultacija u vezi s ovakvim sporazumima, što, kako se dodaje, „otvara prostor za sumnje i podstiče atmosferu nepovjerenja – u suprotnosti sa europskim vrijednostima dijaloga, predvidivosti i međusobnog poštovanja“.

Pitanje svrhe bilateralnih sporazuma

MVP Srbije podsjetilo je da su pojedine države koje učestvuju u sklapanju ovih aranžmana već članice NATO-a, te da im je sigurnost u potpunosti garantirana postojećim kolektivnim mehanizmima. Time se, kako se naglašava, otvara pitanje stvarnih motiva i ciljeva ovakvih bilateralnih dogovora.

„Ovi sporazumi nemaju jasnu vojnu opravdanost, ali nose snažnu političku simboliku i šalju negativne poruke u regiji“, poručeno je u saopćenju. Također je izraženo nerazumijevanje zbog isključenja pojedinih država iz ovakvih vidova saradnje.