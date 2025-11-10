VOZAČI – Imate pravo na besplatnu pomoć na cesti

Bosanskohercegovački auto-moto klub, u skladu sa Ugovorom sa JP Ceste Federacije Bosne i Hercegovine, obavezan je svim motorizovanim građanima koji posjeduju vozilo registrovano u Federaciji Bosne i Hercegovine pružiti maksimalno tri usluge pomoći na javnim cestama u toku godine.

Besplatne usluge pomoći na cesti mogu se dobiti pozivom na broj 1282 ili (033) 282-100, i podrazumijevaju:

Informacije o stanju i prohodnosti cesta i uvjetima za vožnju u Bosni i Hercegovini, Dvije tehničke usluge pomoći na cesti u cilju osposobljavanja vozila za nastavak putovanja (usluge popravke manjeg kvara na vozilu), a najviše jednu u toku mjeseca, Ukoliko se utvrdi da se kvar ne može otkloniti na cesti, jednu uslugu prijevozavozila najveće dozvoljene mase do 3,5 t do baze SPI ili najbliže registrovane servisne radionice za opravku vozila ili do odgovarajućeg parkinga po zahtjevu/želji vlasnika na udaljenost od maksimalno 10 kilometara.

Vozilima koja se nalaze u kvaru na privatnim prostorima i prostorima za mirovanje mogu se pružiti besplatne usluge opravke vozila na licu mjesta s ciljem stavljanja vozila u mobilno stanje, s tim da će prednost imati vozila koja trebaju pomoć na cesti, ali ista nemaju pravo na besplatne usluge prijevoza jer ne ometaju saobraćaj za druga vozila i učesnike u saobraćaju.

U slučaju značajnog povećanja poziva za pomoć na cesti, prednost će imati oni koji traže intervenciju na cesti većeg ranga u odnosu na javnu cestu nižeg ranga.

Prostorni obuhvat zone odgovornosti BIHAMK-a je područje sljedećih gradova i općina: Bihać, Cazin, Bosanska Krupa, Bosanski Petrovac, Ključ, Sanski Most, Velika Kladuša, Bužim; Tuzla, Kladanj, Banovići, Živinice, Kalesija, Sapna, Teočak, Čelić, Srebrenik, Gračanica, Lukavac; Doboj Istok, Olovo, Zenica, Kakanj, Zavidovići, Žepče, Maglaj, Tešanj, Usora, Doboj Jug; Goražde, Prača, Ustikolina; Bugojno, Gornji Vakuf/Uskoplje, Donji Vakuf, Travnik, Novi Travnik; Konjic, Mostar, Jablanica, Prozor/Rama; Stari Grad-Sarajevo, Centar-Sarajevo, Novo Sarajevo, Novi Grad-Sarajevo, Ilidža, Vogošća, Hadžići, Trnovo, Ilijaš, Visoko, Breza, Vareš.

Molimo vas da odmah u telefonski imenik upišete sljedeće brojeve:

BIHAMK – 1282, Policija – 122, Vatrogasci – 123, Hitna medicinska pomoć – 124.

Hvala!