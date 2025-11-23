Vozači, oprez: Mokri putevi i snijeg na pojedinim dionicama

Na većini puteva u Bosni i Hercegovini saobraća se po mokrom i klizavom kolovozu, dok na pojedinim dionicama ima ugaženog ili raskvašenog snijega. Takvi uslovi prisutni su na pravcima Bugojno–Kupres (Koprivnica), Šuica–Livno, Gornji Vakuf/Uskoplje–Prozor (Makljen), Ključ–Bosanski Petrovac–Bihać, Mrkonjić Grad–Mlinište, Trnovo–Foča (Rogoj) i Foča–Gacko (Čemerno).

Zbog zimskih uvjeta smanjena je brzina na autoputu A-1.

Na prevoju Borova glava (Šuica–Livno) česti su izlasci divljih konja na kolovoz, dok se na brojnim dionicama kroz usjeke upozorava na odrone zemlje i kamenja. Zimska oprema je zakonski obavezna za sva vozila u BiH, a vozačima se savjetuje maksimalan oprez i prilagođavanje brzine trenutnim uslovima.

Zbog sanacije klizišta u mjestu Sijeračke stijene, na magistralnom putu Dobro Polje–Miljevina, svakodnevno od 08 do 17 sati dolazi do povremenih obustava u trajanju do 45 minuta.

Radovi su u toku i na magistralnim cestama Semizovac–Olovo, Zavidovići–Vozuća (Krivaja), Jajce–Crna Rijeka, Jablanica–Blidinje (Jablanica–Kosne Luke), Bileća–Trebinje (Žudojevići), Gacko–Foča (Sastavci), kao i na ulazu u Neum.

Na graničnom prelazu Izačić važi zabrana saobraćanja za teretna vozila s prikolicom i šlepere zbog zimskih uslova u Hrvatskoj. Zadržavanja za putnička vozila na prelazima nisu duža od 30 minuta, ali se zbog novog EU sistema registracije ulazaka i izlazaka (EES) mogu očekivati duži zastoji.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Na GP Karakaj zabranjen je ulazak vozila preko 5 t, koja se preusmjeravaju na Bratunac ili Raču, dok autobusi koriste GP Šepak. Teretna vozila mogu prelaziti GP Šepak od 09 do 13 i od 22 do 06 sati, a vikendom u terminu od 22 do 06 sati.