Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna i bioprognoza

Slično kao i proteklog dana, uz neznatni porast temperaturnih vrijednosti i nešto manje padavina, što neće u većoj mjeri uticati pozitivno na opštu sliku. Hladno vrijeme i dalje će predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, stoga je neophodno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i reducirati boravak na otvorenom. Hronični bolesnici, ponajviše, astmatičari, reumatičari i osobe sa ishemijskim tegobama, trebali bi se maksimalno suzdržati od jačih napora.