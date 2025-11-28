Vremenska prognoza: Danas oblačno, nepovoljna i bioprognoza

Arnela Šiljković - Bojić
vremenska prognoza, kiša, oblačno vrijeme, padavine
Foto: Meteorolozi najavljuju oblačno vrijeme s kišom

Vremenska prognoza

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati preteženo oblačno vrijeme. U nižim područjima Bosne povremeno slaba kiša ili susnježica, a u višim snijeg. Na jugu i jugozapadu zemlje slaba do umjerena bura, a u ostalim područjima slab sjeverni vjetar. Najviša dnevna temperatura od -1 do 5, na jugu zemlje od 7 do 11 stepeni, saopćeno je iz FHMZ.

Slično kao i proteklog dana, uz neznatni porast temperaturnih vrijednosti i nešto manje padavina, što neće u većoj mjeri uticati pozitivno na opštu sliku. Hladno vrijeme i dalje će predstavljati najveći problem za osjetljive osobe, stoga je neophodno posvetiti pažnju primjerenom odijevanju i reducirati boravak na otvorenom. Hronični bolesnici, ponajviše, astmatičari, reumatičari i osobe sa ishemijskim tegobama, trebali bi se maksimalno suzdržati od jačih napora.

